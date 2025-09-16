¿Cuánto dinero se lleva cada equipo español que juega la Champions League que empieza hoy? Así son los millonarios premios

La Champions League 2025/2026 arranca esta noche, y promete ser una de las más intensas y apasionantes de la historia. Los aficionados de alguno de los cinco equipos españoles que participan en esta edición de la Liga de Campeones vivirán muchos partidos con el corazón en la mano por ver si sus jugadores consiguen alzarse con el trofeo y con los millonarios premios que reparte la UEFA a cada club que participa en la competición.

Los mejores equipos de Europa se enfrentan en busca de la gloria, prometiendo partidos llenos de intensidad, talento y momentos inolvidables. La Champions League 2025/26 continuará con el renovado formato que se puso en marcha la pasada temporada. En lugar de los tradicionales grupos, habrá una fase de liga con 36 equipos en la que cada club disputará un mínimo de ocho partidos frente a rivales distintos. Los ocho primeros clasificados avanzarán de forma directa a octavos, mientras que los situados entre el 9.º y el 24.º puesto jugarán un play-off para entrar en la fase eliminatoria.

Este nuevo sistema garantiza más partidos, más emoción y sobre todo más dinero. Solo por participar en la fase de liga, cada equipo recibe 18,62 millones de euros. A partir de ahí, los ingresos dependen del rendimiento deportivo. Cada victoria se premia con 2,1 millones y cada empate con 700.000 euros. La posición final en la tabla de la fase de liga se premia económicamente, otorgando 275.000 € al equipo que ocupe el último lugar y hasta 9,9 millones de euros al líder, incrementando proporcionalmente las cantidades según la clasificación.

Más premios millonarios en la fase eliminatoria

La fase final de la Champions multiplica las cifras considerablemente. Superar el play-off hacia octavos garantiza 1 millón adicional. Los octavos de final suman 11 millones de euros, los cuartos 12,5 millones y alcanzar semifinales se premia con 15 millones más. El finalista se lleva 18,5 millones, mientras que el campeón de Europa recibe 25 millones adicionales.

En total, un club que complete una campaña perfecta, con varias victorias en la fase de liga y acabando en los primeros puestos, puede embolsarse en torno a 107 millones de euros solo en premios UEFA. Si a eso se añaden los ingresos por derechos televisivos y comerciales, la cifra real para el campeón puede superar con holgura los 200 millones de euros.

La Champions League 25/26 confirma su papel no solo como la competición de clubes más prestigiosa del fútbol mundial, sino también como la más rentable. Un simple participante ya asegura casi 19 millones de euros para su presupuesto, mientras que los grandes aspirantes al título duplican o triplican esa cifra con buenos resultados.