¿Participará la Selección Española en el Mundial 2026 si lo hace Israel?

España ya ha dado el primer paso al anunciar que no participará en Eurovisión si lo hace Israel, mostrando así su negativa a coincidir con el país en el festival europeo de música.

Tras esta decisión, surge la duda de si España mantendría la misma postura en futuras competiciones internacionales en las que también participe Israel.

La participación de España en duda

El portavoz del Grupo Socialista en el congreso, Patxi López, fue preguntado sobre si la participación de la Selección Española en el Mundial correría peligro en el caso de que Israel se clasificara. "Lo valoraremos en su momento" sentencia el político.

López animó a que las competiciones deportivas excluyan a Israel, del mismo modo que se hizo con Rusia tras la invasión de Ucrania.

La selección española de fútbol aplaude a aficionados españoles en Sofía (Bulgaria). / RFEF

El portavoz socialista señaló que la decisión de no participar en Eurovisión, y la posibilidad de no hacerlo en futuros eventos deportivos, "abrirá los ojos a mucha gente", incluso a la sociedad israelí. Por ello, anima a que esta medida "se amplíe a otros eventos".

¿Qué necesita Israel para clasificarse?

Israel no lo tiene nada fácil para clasificarse al Mundial 2026. Actualmente es tercera de grupo, empatada a 9 puntos con Italia, mientras que la tabla esta liderada por la Noruega de Haaland.

A la selección de Oriente Medio todavía le quedan tres encuentros por disputar, frente a Noruega, contra Italia y, por último, ante Moldavia. Además, no depende de sí mismos, sino también de lo que hagan Noruega e Italia en sus respectivos encuentros.

La primera plaza de grupo está complicada hasta para Italia, que ya perdió por tres goles ante Noruega y necesitaría un pleno de victorias y un tropiezo nórdico para colocarse como primera de grupo. Noruega les saca seis puntos de ventaja a ambas selecciones.

En el caso de Israel, su tarea es ganar los tres partidos que restan y esperar un fallo de los noruegos, algo poco probable. La vía más factible para ellos es la repesca, aunque tampoco sería sencilla ya que necesitaría un pleno de victorias o que Italia dejará escapar puntos.

Grupo 1: