Fútbol
El Betis recupera la buena senda y la Real sigue perdida
EFE
Sevilla
El Betis recuperó este viernes la buena senda, al lograr su segunda victoria de la temporada tras disputar seis partidos, y lo hizo por 3-1 ante una Real Sociedad que sigue perdida y que en el Estadio La Cartuja fue de más a menos, con lo que se mantiene sin ganar en lo que va de campeonato.
Un tanto del colombiano Cucho Hernández para el Betis a los siete minutos y otro de Brais Méndez para la Real Sociedad, seis después, pusieron el 1-1 en el marcador al descanso, pero en la segunda parte los locales marcaron pronto con un tanto en propia puerta del meta Álex Remiro y después Pablo Fornals sentenció con el 3-1, aunque el marroquí Ez Abde, el mejor del partido, pudo aumentar la ventaja verdiblanca.
