Vargas y Alexis mantienen la solidez del Sevilla lejos del Pizjuán

El suizo Rubén Vargas y el chileno Alexis Sánchez mantuvieron este sábado la solidez del Sevilla lejos del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, al imponerse en Vitoria al Deportivo Alavés (1-2) en la quinta jornada de LaLiga EA Sports.

Los visitantes completaron un partido serio en el que apenas dieron opciones a los locales, que cosecharon su primera derrota en casa.

Rubén Vargas adelantó a los sevillistas y tras el empate de Carlos Vicente desde el punto penalti, Alexis Sánchez puso el 1-2 definitivo en la segunda mitad, tras una gran jugada de José Ángel Carmona.

Con este triunfo, los sevillistas alcanzan a los babazorros en la clasificación y vuelven a ganar fuera de casa.

El duelo comenzó con varios encontronazos en distintos puntos del terreno de juego que hacían presagiar un partido muy físico, como han marcado hasta la fecha ambos conjuntos desde el inicio de la temporada.

El Sevilla estuvo mejor en las recuperaciones de balón y primero avisó Isaac Romero en una contra veloz y después, en el minuto 10, anotó el suizo Rubén Vargas en otra contra similar que acabó con el balón por la escuadra derecha de Antonio Sivera, que fue incapaz de alcanzar el esférico, que salió con mucha potencia de la pierna izquierda del delantero sevillista.

Los de Matías Almeida tenían claro que debían superar a los locales en los duelos individuales y fueron a morder al hombre con balón, con esa agresividad que les ha inculcado muy rápido el técnico argentino.

Al Alavés le costó entrar en un partido que tuvo varias incidencias, como la lesión de Alfon, que dejó su sitio a Alexis Sánchez a los 13 minutos de partido.

El choque se igualó a los 16 minutos con un penalti que transformó Carlos Vicente tras haber sido arrollado por Marcao dentro del área.

El empate impulsó a los de Eduardo Coudet, muy pendiente de corregir su línea defensiva, que tuvo varias imprecisiones en los primeros minutos de un enfrentamiento con mucho ritmo y mucho cuerpo a cuerpo.

Tanto Vargas como Isaac buscaron romper la retaguardia local una y otra vez con desmarques de ruptura con la intención de imponer su velocidad cada vez que atacaba su equipo.

Esto obligaba a prestar atención a Nahuel Tenaglia y Facundo Garcés, que sufrían a su espalda. De hecho, solo el VAR anuló el segundo gol de Vargas, que entró en fuera de juego en otro de esos desmarques que rompían la presión local.

El juego de los babazorros se volcó totalmente sobre la banda derecha de un activo Carlos Vicente.

El Alavés acabó la primera mitad mejor que el Sevilla, que en cambio fue más dominante durante más tiempo.

El comienzo de la segunda mitad estuvo marcado por un ritmo de partido más lento. Bajaron las revoluciones y tan solo hubo dos llegadas claras, una por cada equipo. El Sevilla estuvo muy cerca de sumar el segundo gol con una buena internada de José Ángel Carmona, que se topó con un gran Facundo Garcés que se cruzó en el disparo del sevillista.

El propio Carmona fue protagonista del segundo gol de los visitantes en el minuto 67. En una buena pared, el extremo se plantó solo para poner por abajo un balón en el primer palo donde se desmarcó Alexis Sánchez, que le ganó la partida a Facundo Garcés.

La solidez que mostró el Sevilla durante todo el encuentro le dio seguridad con el 1-2. Al Alavés le costaba llegar a los dominios del griego Odysseas Vlachodimos, que no tuvo mucho trabajo en la segunda parte.

Mientras la arena caía en el reloj, el Alavés fue ganando terreno, pero abusó de los balones colgados y acabó desesperado ante el oficio del Sevilla.