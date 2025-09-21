DEPORTE EN LA CAPITAL
Ayuso peleará por unos JJOO en Madrid, aunque dice que las manifestaciones de La Vuelta "han ayudado bastante poco"
La presidenta madrileña promete impulsar la candidatura olímpica de Madrid pese al impacto negativo de las protestas en La Vuelta
EP
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado durante la 15ª edición de Ibercaja 'Madrid corre por Madrid' que "peleará" por unos Juegos Olímpicos en la capital, aunque ha reconocido que las manifestaciones propalestinas de La Vuelta a España "han ayudado bastante poco".
"Vamos a pelear los Juegos Olímpicos. Es verdad que lo sucedido con La Vuelta ha ayudado bastante poco porque, además, ha habido uniones de deportistas y federaciones internacionales que nos han dicho que el espíritu y la carta olímpica cayeron en pedazos el otro día", ha manifestado este domingo desde la carrera popular.
No obstante, Díaz Ayuso ha recalcado que la capital "tiene muchísimo hecho" con el Eurobasket, la National Football League (NFL) o grandes eventos de "toda magnitud" que "demuestran que Madrid está preparada para acoger los eventos más complejos y atrayendo nacionalidades de todo el planeta".
"Somos deportivos y deportistas, en todos los pueblos, en todos los distritos cada vez se practican más deportes, hay mejores instalaciones, lo tenemos todo para los Juegos Olímpicos, así que ojalá vengan un día con nosotros", ha subrayado.
