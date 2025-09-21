El Elche prolonga su racha ante un Real Oviedo que despierta tarde

Un gol del delantero portugués André da Silva en los primeros minutos del partido permitió al Elche, invicto en su regreso a Primera, prolongar su idílico arranque de competición ante un Real Oviedo que fue de menos a más y que continúa sin sumar como visitante.

En el duelo entre recién ascendidos, el conjunto ilicitano fue superior en el cómputo general del partido, pero no logró sentenciar a pesar de disponer de claras ocasiones y acabó sufriendo para conservar su ventaja ante un rival que mejoró de forma notable tras la entrada de Santi Cazorla

El encuentro arrancó con un susto para el Elche. Una mala cesión de Rafa Mir a su defensa dejó a a Salomón Rondón solo ante Iñaki Peña, pero el venezolano cruzó demasiado el balón a puerta vacía.

La acción espoleó al equipo ilicitano, que durante los siguientes minutos fue un vendaval sobre el área asturiana con un inspirado Rodrigo Mendoza al frente de las acciones ofensivas.

En pleno acoso del Elche, Valera llegó hasta la línea de fondo enviar el balón al segundo palo, donde el portugués André da Silva lo pasaportó a la red para abrir el marcador.

El Elche, tras un cuarto de hora de juego pletórico, se tomó un respiro y cedió la iniciativa al Oviedo, que pasó a dominar la posesión, aunque sin apenas profundidad.

El único jugador que saltó el guion plano del Oviedo fue Hassan, pero sus aventuras individuales no culminaron en nada positivo para su equipo.

El conjunto local dio un nuevo acelerón en el tramo final del primer periodo, en el que Aarón demostró sus reflejos para salvar el segundo gol tras un balón peinado por Affengruber.

El Oviedo alcanzó el descanso contra las cuerdas ante un Elche dinámico y vertical que encontró casi siempre la forma de romper la presión de su rival en la medular.

El paso por los vestuarios no invirtió la dinámica del partido. El Elche continuó llevando la iniciativa y estuvo muy cerca del segundo tanto en una doble ocasión de Da Silva y Mir que desbarató Aarón.

El conjunto local volvió a rozar el gol con un remate de Rafa Mir, tras centro de Josan, que se estrelló en el travesaño con el portero del Real Oviedo ya batido.

Paunovic intentó despertar a su equipo con la entrada en el campo de Ilyas y Cazorla, ovacionado por la afición ilicitana, y el Oviedo ganó claridad en su juego ofensivo.

Rondón, tras una falta de coordinación entre Affengruber y Peña, estuvo cerca del empate, pero el venezolano, con la portería vacía, se quedó sin espacio para definir.

El conjunto asturiano, manejado en la media punta por Cazorla, comenzó a generar ocasiones, como un disparo de Ilyas que se marchó por encima del larguero y otro de Forés que atajó Peña.

El Real Oviedo acarició el empate a 13 minutos del final, pero el tanto de Forés fue anulado por el colegiado por fuera de juego en el inicio de la jugada.

Éder Sarabia olió el peligro y refrescó a su equipo con varios cambios defensivos que le ayudaron a proteger el marcador a pesar de las acometidas de un Real Oviedo que nunca dejó de intentarlo.