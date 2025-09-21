Rayo y Celta firman tablas tras los goles de Borja Iglesias y De Frutos

El Rayo Vallecano y el Celta de Vigo firmaron tablas este domingo (1-1) y se repartieron el juego y las ocasiones en el Estadio de Vallecas, en un partido en el que los protagonistas fueron sus respectivos porteros, el argentino Augusto Batalla y el rumano Ionut Radu, que con su sobresaliente actuación impidieron un resultado más abultado.

El combativo Borja Iglesias, en el minuto 49, y el reciente internacional Jorge de Frutos, en el 65, fueron los autores de los dos tantos, que dejaron a madrileños y gallegos con sabor a poco, en particular al Celta, que sigue sin vencer en LaLiga después de seis jornadas -lleva una más que el resto por el partido adelantado con el Betis- y con cinco empates a uno encadenados.

En puertas de sus primeros compromisos europeos, tanto Iñigo Pérez como Claudio Giráldez, los dos benjamines en los banquillos de Primera, optaron por remover sus onces iniciales. El técnico vigués, que introdujo siete cambios respecto a la anterior jornada frente al Girona, con 'El Panda' en la punta.

También remodeló por completo el centro del campo, dejándolo en manos de Fran Beltrán, Hugo Sotelo y el canterano Hugo Álvarez, en su partido 50 con la celeste.

En el Rayo, Camello entró en la delantera y el ghanés Pathé Ciss se situó de central por el lesionado Luiz Enrique, con lo que Pedro Díaz tomó la manija e Isi, la media punta.

Con esquemas similares, ambos equipos pugnaron de inicio por la pelota, con la presión del Rayo algo más adelantada, lo que se tradujo en un córner que desembocó en la primera ocasión a cargo del francés Florian Lejeune con un disparo que rozó el poste.

El Celta dio rápido la réplica, en el minuto 8, cuando un centro cruzado de Bryan Zaragoza rebañado por Javi Rueda antes de salir por el fondo dejó el balón franco a Borja Iglesias en el borde del área pequeña, pero su remate a bocajarro lo atajó Batalla.

Las primeras emociones dieron paso a una fase más anodina debido a la disputa por el dominio en la medular.

El encuentro pudo cambiar en el minuto 29 si el árbitro hubiera analizado con más detalle un forcejeo de Lejeune con Borja Iglesias, que acabó tendido por el manotazo y el pisotón en la entrepierna que le infligió el francés, pero García Verdura lo indultó ante la queja de los vigueses para que recurriese al vídeo.

Hasta el descanso, lo más reseñable fue una nueva ocasión del '9' del Celta, quien se anticipó a los dos centrales rayistas con un balón largo, pero su control algo adelantado permitió a Batalla salir al quite.

Tras el parón, el Rayo salió con hambre y de inmediato se acercó con peligro a la meta de Radu con un doble remate de Álvaro García y Camello.

De inmediato, el peligro pasó al área rayista con un disparo de Bryan Zaragoza desde la frontal que despejó de nuevo Batalla y dio pie al saque de esquina que inauguró el marcador.

En una acción mal defendida por el Rayo, el balón llegó de forma inesperada a Borja Iglesias, que, con el muslo, lo ubicó en la red y sumó su tercer tanto de la temporada.

El zarpazo no sentó bien a los locales, que reaccionaron de forma acelerada, lo que obligó a Iñigo Pérez a introducir retoques en el once para poner orden y metió al brasileño Alemao en la punta en lugar de Camello para ganar mordiente.

Los cambios reactivaron a los franjirrojos, que lograron el empate en el minuto 65 de la mano de De Frutos tras una triangulación urdida por Chavarría y Álvaro García.

El empate espoleó a los locales, que a punto estuvieron de conseguir el segundo tanto con un disparo de Alemao y con un mano a mano de De Frutos que en ambos casos hizo lucir a Radu.

Con el Rayo envalentonado, el Celta no cedió y Giráldez reforzó la delantera con la entrada de Jutglá.

Tanto el catalán como Alemao tuvieron en sus botas la opción de desequilibrar el marcador en los últimos suspiros del partido, pero los guardametas se empeñaron en mantener las tablas.