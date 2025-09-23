¿Por qué no se suben los goles de la UD Las Palmas a las redes sociales hasta que acaba el partido? Un extrabajador de Movistar lo explica

Los seguidores de la UD Las Palmas que no pueden ver los partidos de su equipo en directo ni en el estadio ni en casa, siempre quieren estar informados al instante sobre lo que ocurre durante los 90 minutos de juego. Sin embargo, cuando los amarillos anotan, es imposible ver los goles en el momento, ya que ni LaLiga ni las televisiones publican los vídeos de las jugadas hasta que el encuentro ha finalizado. Esto indigna a muchos, aunque tiene una explicación muy sencilla que ha revelado un extrabajador de Movistar.

¿Quién no ha entrado corriendo a Twitter o TikTok para buscar el gol de su equipo cuando le ha llegado al móvil la notificación de un cambio en el marcador? Esta suele ser una práctica común, pero resulta complicado localizarlo de inmediato, y muchas veces terminamos recurriendo a un usuario de dudosa procedencia que comparte los vídeos sin contar con los derechos correspondientes por parte de las televisiones.

Esto solo sucede con LaLiga, ya que Dazn o Movistar sí comparten los goles que se marcan en competiciones como la Champions League o la Premier League. Además, en otros deportes, como la NBA o la NFL, las ligas de baloncesto y fútbol americano de Estados Unidos publican las jugadas más relevantes y decisivas pocos segundos después de que ocurran.

LaLiga tiene un contrato que prohíbe subir los goles

La normativa de LaLiga es clara. El contrato que firma con las televisiones que retransmiten la competición especifica que tienen prohibido subir los goles de los partidos a redes sociales antes de que finalicen. Aunque la cláusula exacta no ha sido revelada, un exempleado de Movistar ha ofrecido una explicación para esta situación.

El periodista Álvaro Ramos escribía este post en X (antes Twitter) sobre por qué no se suben goles de los equipos a redes sociales: "Una cosa que creo que no he dicho nunca y que sólo sabemos los que hemos trabajado en TV con derechos, es que LaLiga no permite publicar ningún gol hasta 10 minutos después del partido. Por eso, muchas veces DAZN o Movistar suben cosas como esta sin enseñar el propio gol".

Ramos se refería con esta explicación a que cuando hay un gol, solo se sube la celebración, nada más, sin poner más detalles. LaLiga mantiene que parte del contrato audiovisual tiene restricciones sobre el uso de contenidos "para preservar el valor comercial de los derechos".

Este acuerdo determina no solo quién retransmite los partidos en directo, sino también qué fragmentos pueden ser difundidos y cuándo. Una de esas cláusulas de los acuerdos con los operadores y plataformas contempla tiempos de espera o ventanas de post-evento para proteger los derechos de emisión original, y así asegurar el valor de la retransmisión y evitar que la difusión inmediata en redes cancele la necesidad de ver los partidos en directo o a través de los canales oficiales.