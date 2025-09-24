Antony arregla los fallos del Betis en defensa para lograr el primer punto en Europa (2-2)

Cuatro modificaciones fueron las que realizó Manuel Pellegrini para conformar su primer once de Europa League en este Real Betis Balompié - Nottingham Forest que ha sido el pistoletazo de salida a una competición en la que el conjunto verdiblanco tiene depositadas muchas esperanzas.

57.257 espectadores coparon las gradas del recinto deportivo de La Cartuja y disfrutaron de un duelo entre verdiblancos e ingleses en el que se repartieron los puntos y se pasó del éxtasis inicial a una remontada cruda que pudo complicarse y que Antony salvó en las postrimerías.

Cambiaron de primeras los 'Tricky Trees' el lado del campo en el que empezar a jugar para atacar hacia sus más de 3.000 seguidores desplazados que no pararon de alentar a los suyos.

Quiso ser el Betis el primero en salir al espacio por ambos carriles con Antony y Abde, pero los dos fueron frenados en falta, una de ellas, la que le hicieron al marroquí provocó que el alemán Sascha Stegemann le mostrase la cartulina amarilla a Morgan Gibbs-White.

Fue una tímida avanzadilla para dar un pasito atrás por el empuje de los de Ange Postecoglou, intentando por medio de Douglas Luiz y de la rocosidad de sus dos acompañantes en la medular imponer su ley y hacerse con el mando del encuentro.

El Betis golpea primero

Lejos de ello, no se dejaron intimidar los de Pellegrini y en un desplazamiento en largo de gran calidad de Valentín Gómez dejó sólo a Cédric Bakambu, que se demoró y le cayó el balón a Antony, que encaró a su par, se fue hacia el pico del área y jugó de nuevo con el congoleño, que se sacó un fuerte disparo arriba al palo corto ante el que nada pudo hacer Sels.

Era el minuto 15' y la alegría le iba a durar muy poco al Betis, viéndose empatado en apenas tres minutos en un desajuste defensivo de Junior tras darle a Gibbs-White mucho espacio para centrar. El 10 del Nottingham asisitó raso e Igor Jesus, con la marca ganada a Natan la empujó a placer.

Descolocó por completo el gol de los de Postecoglou al conjunto verdiblanco, perdido en el campo y volviendo a conceder otro tanto en el 23'. Esta vez desde la esquina la puso Douglas Luiz y en el corazón del área esperó Igor Jesus para cabecear a la red sin oposición. Natan perdió la marca.

Sólo fue el principio de una primera mitad tétrica del Betis, desdibujado, concediendo ocasiones y salvándose en varias ocasiones por los pelos. Junior desbordado en una defensa que hizo aguas ante la consecución de llegadas del Nottingham.

Pasó el ecuador del acto inicial y pudieron frenar los de Manuel Pellegrini la sangría de acercamientos rivales dando paso a unos últimos minutos de control en campo rival pero sin llegadas de importancia. 1-2 al descanso. Natan, para culminar unos 45 minutos para el olvido vio la amarilla.

La cuantía exagerada de errores defensivos del Betis la quiso frenar Manuel Pellegrini con un triple cambio. Junior, Altimira y Abde dejaron su sitio a Ricardo, Marc Roca y Rodrigo Riquelme.

Empezó a vivir cerca de los dominios de Sels el conjunto bético, pero sin aproximaciones importantes y costándole mucho finalizar las jugadas. Antony y Lo Celso, sin líneas de pase en el tercio final ni ofrecimientos de compañeros.

Discurrió sin mayor novedad la primera parte del segundo tiempo con un Betis que tuvo la posesión pero sin concretar ante un Nottingham cómodo en bloque bajo esperando sus oportunidades para pescar un contragolpe con el que poder sentenciar el partido. Pasado el ecuador, Bakambu dejó su sitio a Cucho.

Mejora con los cambios

La mejor de los verdiblancos coincidió con la salida del cafetero, que remató mordido a las manos del meta belga un disparo cruzado que le fabricó Antony con un robo casi en área contraria.

Fue ese el momento en el que empezó a generar peligro real el Betis, que justo al ingresar Pablo Fornals al verde por Lo Celso se la acomodó a la zurda para intentar buscar la escuadra contraria. Se perdió por poco.

La Cartuja comenzó a apretar a los suyos y el conjunto de Pellegrini cada vez estaba más cerca de conseguir el empate. Forzó una falta en la banda Rodrigo Riquelme y probó Antony fortuna desde la frontal, pero iba a tener que esperar al 85' para hacer las tablas en un balón que se llevó Marc Roca, se metió en el área y en el segundo palo esperaba atento el de Osasco para con la diestra hacer el 2-2.