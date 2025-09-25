TENIS
Alcaraz puede con el dolor y supera a Báez en Tokio
El tenista español, que tuvo que ser atendido por una torcedura en su tobillo, venció al argentino en la primera ronda del ATP 500 de Tokio
Marc Gázquez
Carlos Alcaraz superó a Sebastián Báez en dos sets (6-4/6-2) en la primera ronda del ATP 500 de Tokio. El tenista español se sobrepuso a los contratiempos físicos de su tobillo y se medirá a Zizou Bergs en la siguiente ronda del torneo asiático.
Llegaba el tenista español por primera vez en su carrera a Tokio después de su participación en la Laver Cup, y su estreno se presentó totalmente accidentado. No pudo empezar mejor el duelo para Carlitos, que logró romper el servicio del argentino en el primer juego del partido.
A pesar del agresivo e intenso arranque del español, Sebastián Báez se recompuso y recuperó su servicio antes del gran susto del partido. Con 2 a 2 en el primer set, Alcaraz sufrió una torcedura de tobillo y encendió todas las alarmas con visibles muestras de dolor. El tenista español tuvo que ser atendido por los servicios médicos, pero, tras ser vendado, pudo continuar en el encuentro.
Aunque renqueante en algunos movimientos, Alcaraz consiguió de nuevo el break para poner contra las cuerdas al argentino con el 5 a 4. Pero, de nuevo, partido interrumpido. En esta ocasión, empezó a llover sobre la pista y el duelo estuvo más de 20 minutos parado hasta que se cerró el techo del Ariake Colosseum. A la vuelta, el del Palmar selló el set con un juego en blanco.
El guion se repitió en la segunda manga, con un break para empezar de Alcaraz. A partir de ese momento, el tenista español puso la directa y confirmó las buenas sensaciones con la segunda rotura de servicio para poner el 4 a 1 en el marcador. Ya con el partido en la mano, el murciano selló su triunfo con comodidad ante Báez.
Victoria importante para el español a pesar del susto vivido en el primer set con su tobillo. Su rival en la segunda ronda será Zizou Bergs, que venció a Alejandro Tabilo en tres sets.
