Las promesas de LaLiga Futures se quedan en la Isla y jugarán en el Estadio de Gran Canaria

El pleno del Cabildo de Gran Canaria, reunido este viernes 26 de septiembre, aprobó una modificación presupuestaria de Turismo de Gran Canaria por valor de 437.798,84 euros, que se realizará mediante suplemento de crédito, con motivo del patrocinio para la celebración del Torneo Internacional LaLiga Futures, que se disputa en diciembre. Esta iniciativa contó con el voto favorable de 25 consejeros y la abstención de tres.

El consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, explicó en su intervención que este evento contaba con una partida propia en los presupuestos aprobados para el ejercicio de 2025. Sin embargo, en el pleno correspondiente al mes de julio, se anularon estos fondos ante la intención del promotor de atender a otros destinos que habían mostrado interés en acoger este evento de fútbol internacional de categoría Sub 13, hecho que no permitía confirmar, en ese momento, la renovación del convenio.

Álamo explicó que la promotora actuó ante el interés de países africanos, entre los que figuraba Marruecos, dentro del marco de propuestas y expansión vinculado a la celebración del Copa del Mundo 2030, y por lo tanto abandonaba inicialmente la isla tras celebrarse durante cuatro años en instalaciones deportivas de San Bartolomé de Tirajana.

Sin embargo, la propia promotora del evento vinculado a LaLiga notificó en agosto una ruptura de negociaciones y retomó el contacto con el Cabildo de Gran Canaria con la intención de recuperar el protagonismo de la isla en esta cita. El consejero explicó que en la valoración realizada ha primado el poder de convocatoria de este evento deportivo y el retorno mediático que ofrece durante las vacaciones navideñas.

"Se trata del evento, deportivo y no deportivo, con mayor retorno mediático de cuantos se celebran en Canarias. Es un evento que pone en valor nuestro clima en invierno y la posibilidad de practicar deporte los 365 días del año, ofrece 24 horas de televisión en directo y cuenta con equipos de fútbol de tres continentes. Es un torneo importante para Gran Canaria, porque es el que más retorno nos ofrece, y hemos decidido recuperarlo para la isla", explicó Carlos Álamo.

Previsión

La previsión apunta a que este torneo pase a disputarse en las instalaciones del Estadio de Gran Canaria, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. LaLiga Futures es el torneo de fútbol para jugadores menores de 13 años más prestigioso del mundo, promovido por LALIGA y la Fundación José Ramón de la Morena.

El torneo se emitirá a través de distintas plataformas audiovisuales internacionales, vía streaming en los canales de LALIGA TV además de a través de otros 80 canales por todo el mundo, llevando la imagen de Gran Canaria como destino ideal para celebrar eventos deportivos al más alto nivel en pleno invierno y al aire libre. Se estima que el valor del impacto publicitario para la isla de Gran Canaria supera los 10 millones de euros.