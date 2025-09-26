Xavier García Pimienta se emociona al recordar su paso por la UD Las Palmas: "Adoro Las Palmas y siempre llevaré a su gente en el corazón"

El exentrenador de la UD Las Palmas Xavier García Pimienta ha hecho unas declaraciones que han gustado mucho a la afición canaria. El catalán ha hecho un repaso a su carrera deportiva en una entrevista en el canal del periodista Gerard Romero, Jijantes. Tras su paso por el equipo pío-pío y el Sevilla FC, el técnico confesó que se sentía "muy contento por cómo habían salido las cosas en los cuatro últimos años".

García Pimienta, actualmente sin equipo, dejó la UD Las Palmas al término de la temporada 2023/2024. El entrenador barcelonés asumió el mando del conjunto amarillo en Segunda División, tras reemplazar a Pepe Mel. El técnico debutó el 30 de enero de 2022 con un empate sin goles frente a la Real Sociedad B. Este fue el primer paso en un largo camino que culminó con el ascenso del conjunto capitalino a Primera División.

El técnico catalán tomó el mando del equipo en Segunda División, consiguió cambiar su dinámica y, al cabo de una temporada, aseguró la permanencia en Primera. García Pimienta dirigió a la UD Las Palmas durante 105 paridos en los que sumó 41 victorias, 34 empates y 30 derrotas. Tras despedirse de la isla, asumió el mando del banquillo del Sevilla FC en la temporada 2024/2025, debutando con un empate 2-2 frente a la UD Las Palmas. Sin embargo, a falta de siete jornadas para el final de la campaña, el club hispalense le cesó.

La UD Las Palmas tuvo un fútbol "muy identitario"

Xavier García Pimienta pasó dos largos años en Las Palmas que le dejaron un buen recuerdo como él mismo explicaba. Tras su salida del Barça Atlètic, donde no se le dio la oportunidad de entrenar al primer equipo, el barcelonés confesó que su llegada a la UD Las Palmas no fue del todo como le gustaría. "Firmamos un lunes, entrenamos el martes y el domingo había partido. Con lo cual tienes poco tiempo para trabajar, para entrenar, para que los jugadores entiendan la manera que tienes de entrenar", decía el entrenador.

A pesar de esas dificultades iniciales, destacó la rápida adaptación entre plantilla, afición y cuerpo técnico. "Mi idea futbolística encajaba muy bien con el perfil de los jugadores y con la filosofía del club. Logramos resultados, pero sobre todo una identidad reconocible", afirmó el míster. El técnico valoró positivamente la influencia que tuvo en los aficionados pío-pío: "Cuando llegamos, había poca gente en el estadio y acabamos con más de 25.000 abonados y casi 30.000 espectadores por partido".

"Me dijeron que jugábamos a dos deportes diferentes"

El reconocimiento de los jugadores y entrenadores rivales fue una de las cosas que más emocionó a García Pimienta. "Había entrenadores y jugadores, incluso a los que les habíamos ganado, que me pedían que no cambiara nunca. Decían que nuestra forma de jugar era muy atractiva", contaba el míster.

"El reconocimiento de la gente del fútbol por nuestra manera de jugar con Las Palmas fue lo más bonito y me quedo con eso" Xabier García Pimienta — Exentrenador de la UD Las Palmas

García Pimienta recordó también una anécdota en el Estadio de Gran Canaria: "Un entrenador me dijo al descanso: ‘Parece que estamos jugando a dos deportes distintos’. Nosotros teníamos el balón y proponíamos, ellos apenas podían defenderse". El entrenador se mostraba emocionado al confesar que eso es "más valioso incluso que los resultados".

Lo bueno y lo malo de su etapa en la UD Las Palmas

El entrenador catalán admitió que la etapa en la UD Las Palmas estuvo marcada por grandes momentos, pero también por decisiones dolorosas. Entre los mejores recuerdos situó el ascenso a Primera División y la posterior permanencia. Sin embargo, confesó que el final fue duro: "Cogimos una mala racha de resultados, pero cumplimos el objetivo de salvarnos. García Pimienta reconoció que la marcha le dejó "pena", sobre todo por el vínculo personal construido con la afición y con la isla.

"Tuve claro que mi etapa había terminado. El club necesitaba un nuevo mensaje, aire fresco" Xabier García Pimienta — Exentrenador de la UD Las Palmas

Luis Carrión saluda a García Pimienta, minutos antes del inicio de la primera jornada en el Gran Canaria / ANDRÉS CRUZ

Canarias dejó una huella imborrable para el entrenador

Más allá de los terrenos de juego, García Pimienta hizo notar el fuerte lazo que mantiene con Gran Canaria: "He estado tres años en esa isla maravillosa, donde me han tratado fenomenal. He hecho amistades que conservo. Me siento muy querido, tanto yo como mi familia". El entrenador confesaba que su hija estudia aquí, por eso se mostraba emocionado al asegurar que sigue visitando la isla con frecuencia: "Voy cuatro veces en un año. Adoro Las Palmas y siempre llevaré a su gente en el corazón".

En la entrevista también mostró su gratitud hacia el FC Barcelona, club donde se formó como técnico, y habló de su breve experiencia en el Sevilla. Sin embargo, García Pimienta admitió que lo vivido en Las Palmas fue diferente: "Estoy muy orgulloso de esa etapa, no solo por lo que conseguimos, sino por cómo lo conseguimos. Fue una experiencia que me marcó y que siempre recordaré con cariño".