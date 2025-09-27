Simeone testea el calado del Real Madrid de Xabi en el derbi

Es curioso que Xabi Alonso, que se estrena esta temporada en el banquillo del Real Madrid, se encuentre en la misma casilla que Diego Pablo Simeone, que cumple su 14ª temporada en el del Atlético. Los dos han partido de la casilla de salida este verano porque al argentino le han rearmado el equipo y anda configurando la nueva identidad futbolística de este Atlético. Es más, mientras el de Tolosa trabaja respaldado por la ilusión de los madridistas, el Cholo arrastra una herencia que provoca recelos en una parte de la parroquia ‘colchonera’ que se ha cansado de verle la cara. El enamoramiento que viven ahora Xabi y los madridistas se ha convertido en rutina y hartazgo en el caso de los atléticos con Simeone. La vida misma.

Un Atlético con urgencias

No hay derbi intrascendente ya que se trata de choques que pueden marcar un punto de inflexión en la temporada. Pero este además viene cargado de presión para los locales, que en caso de perder se descolgarían a 12 puntos de los blancos. Mientras los de Xabi cuentan por victorias los seis partidos de Liga, los de Simeone acumulan tres empates y una derrota frente a dos victorias, ambas ante su afición en el Metropolitano.

En el césped los nombres propios del derbi son Julián Álvarez, Kylian Mbappé, Marcos Llorente y Franco Mastantuono. ‘La Araña’ viene de rescatar al Atlético con un hat-trick lleno de rabia ante el Rayo Vallecano tras ser sustituido en varios partidos anteriores, mientras Mbappé suma ya 9 goles en este inicio explosivo de curso. Llorente, por su parte, es un avión que rinde en cualquier posición en la que juegue, habiéndolo hecho en los últimos encuentros desde central a delantero. Pero enfrente emerge la energía de Mastantuono, el chico cuyo gen competitivo ha enamorado a Xabi, que lo ha incluido en el once en cinco de los siete partidos de su equipo.

Griezmann y Vinícius

En el lado oscuro del derbi aparecen Antoine Griezmann y Vinícius Júnior. El francés acumula 22 jornadas consecutivas sin marcar en Liga, mientras que el brasileño no ha marcado en ninguno de sus 11 enfrentamientos ante el Atlético en Liga (14 remates, siete a portería). Nada hace pensar, sin embargo, que no puedan convertirse en protagonistas de un derbi en el que Xabi espera "un ambiente potente en el Metropolitano" y no está preocupado por el recibimiento de la afición rojiblanca a Courtois o a Vinícius: "No hay que alejarse de lo que ha pasado, sino estar preparados. Tenemos nuestras armas y Vini es fundamental para nosotros. Me gustaron las cosas que hizo el otro día. Me gusta verle sonreír".

Así que el mejor resumen del derbi será la cara del brasileño al final del choque. Todo apunta a que será titular junto a Mbappé y Mastantuono porque Bellingham necesita afinar su preparación. En el otro rincón del cuadrilátero Simeone advierte "un partido trabado en el medio, donde las transiciones serán determinantes... Veo ese partido". Aún así, se esperan sorpresas en los onces de ambos.