Baloncesto
El Valencia desactiva al Unicaja y se mete en la final de la Supercopa
El equipo visitante sacó adelante un partido apretado donde destacó el valencianista Omari Moore, decisivo en momentos puntuales con sus 20 puntos
EFE
Málaga
El Valencia Basket logró superar al anfitrión Unicaja este sábado (87-93) en la primera semifinal de la Supercopa ACB, que se disputa en el Martín Carpena malagueño, después de sacar adelante un partido apretado donde destacó el valencianista Omari Moore, decisivo en momentos puntuales con sus 20 puntos y 26 de valoración, por lo que disputará la final este domingo (19.00 horas) contra el vencedor del duelo entre Real Madrid y La Laguna Tenerife.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Jon Hernández, divulgador de IA: 'No pedir una segunda opinión a ChatGPT después de ir al médico, es negligencia con la propia salud
- Muere la escritora y expolítica canaria Dulce Xerach
- La Lotería Nacional premia a Gran Canaria por partida doble
- Han sentenciado a la ciudad entera': los empresarios de Joaquín Costa responden a la limitación horaria
- Un joven apuñala en el abdomen y la oreja a otro en una pelea en Santa Catalina
- Una mujer contrata a una empresa de desokupas para saldar una deuda en Vecindario: «Si no pagas, te matamos y prostituimos a tu novia»
- Los paros parciales de guaguas continúan hoy
- Salvador Miranda: «Canarias perdió la gran oportunidad de tener una industria de cuero y tintes en el siglo XVIII»