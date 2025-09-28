El Elche supera a un Celta sin chispa y prolonga su estado de gracia

El Elche, invicto en la competición, prolonga su estado de gracia en la temporada de su regreso a Primera División con una justa victoria por 2-1 ante el Celta de Vigo, que sigue sin saber lo que es ganar en la presente temporada.

Tras una primera parte equilibrada, el equipo ilicitano fue muy superior en la segunda, en la que pese a fallar un penalti y tropezar con un gran Radu en la portería gallega, acabó encontrando el gol del triunfo gracias a un remate de John Chetauya.

Elche y Celta intentaron imponer su estilo desde el primer momento. Ambos equipos prescindieron de la pausa en el medio campo para atacar con vértigo la espalda de su rival.

El primer aviso lo dio el conjunto gallego tras un pase de Migueza que dejó solo en el área a Román, pero el centrocampista tembló y disparó alto ante Dituro, que regresaba a la titularidad tras dos jornadas.

El Elche aprovechó la verticalidad de Febas y la profundidad de sus carrileros para escapar de la presión y poner cerco al área del Celta.

Rafa Mir, por dos veces, estuvo cerca de un gol que acabó encontrando André da Silva, en el minuto 17, tras una gran asistencia del incombustible Josan.

La alegría le duró poco al Elche, ya que cinco minutos Borja Iglesias aprovechó un error en la salida de balón del equipo local para marcar con un disparo ajustado al palo.

El empate no descompuso al Elche, que volvió a la carga al ritmo de Febas. El interior catalán fabricó una nueva ocasión que André da Silva no pudo convertir en gol.

También el Celta estuvo cerca de penalizar un nuevo error en la salida de balón del Elche, pero en esta ocasión el disparo de Bryan Zaragoza fue a las manos de Dituro.

El primer periodo, jugado a un ritmo frenético, se completó con dos nuevas ocasiones. En la primera, el portero rumano Radu salvó un remate de cabeza de Da Silva y, poco después, fue Bryan Zaragoza, de nuevo, quien disparó al lateral de la red.

Tras el descanso, el Celta, sin Moriba ni Mingueza, relevados por Rueda y Javi Rodríguez, dio un paso atrás y renunció al balón, lo que aprovechó el Elche para intensificar su dominio.

Elche - Celta / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El equipo ilicitano tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador tras un penalti señalado a instancias del VAR por manos de Carlos Domínez.

Rafa Mir, en plena racha, fue el encargado de lanzar la pena máxima, pero el guardameta Radu despejó su disparo con una gran intervención.

El Celta, cada vez menos preciso con el balón, decidió cobijarse cerca de su área ante un Elche obligado ahora a masticar mucho más cada jugada.

El Elche apeló a los centímetros de Álvaro Rodríguez para derrumbar la muralla gallega. El hispano uruguayo estuvo a punto de marcar un su primer contacto con el balón con un remate de cabeza que salvó de forma prodigiosa Radu.

En plena tormenta ofensiva del Elche, John Chetauya recogió un rechace de la defensa, tras disparo de Álvaro Rodríguez, para empujar con algo de fortuna el balón a la red.

El Celta intentó reaccionar con la entrada de Aspas, pero el equipo de Sarabia, refrescado con los cambios, supo desactivar con el balón a su rival, muy fatigado, y proteger tres puntos que le sitúan entre los mejores de la competición por méritos propios.