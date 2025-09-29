Valverde alza la voz: "Podemos fallar en muchas cosas, pero la actitud no se negocia. Estamos jodidos"

Xabi Alonso compareció en Almaty antes del partido histórico, por el país y el rival, para hablar de cómo afrontan los blancos el encuentro. Especialmente después de la goleada encajada en el Metropolitano ante el Atlético. De hecho, las primeras preguntas se refirieron al derbi. "Hay razones futbolísticas, no estuvimos al mejor nivel. No fue sólo actitud. Es parte del proceso de aprendizaje. Llevamos 58 días, ¿no? Y ahí vamos. Duele, ha dolido, pero ya estamos en modo Champions”, apuntó Xabi.

El donostiarra, que se mostró incómodo y a la defensiva en sala de prensa, insistió en dejar atrás el encuentro del sábado: "Hay que pasar página. Las 24 horas ya pasaron, estamos pensando en qué hacer mañana, en el equipo que va a jugar. No queremos dejarnos puntos. Creo que tanto en la victoria como en la derrota nos debe durar la sensación 24 horas. Luego, el análisis. No fue sólo actitud. También ritmo, cosas tácticas, cosas del juego. Es un poco simplista lo otro. No competimos bien. Hemos hecho el análisis y lo vamos a usar. Ahora, modo Champions”.

El técnico también cuestionado por la situación del vestuario tras lo ocurrido en el derbi: "No he visto falta de charlas, he visto que las hay. Y son fundamentales para construir una idea de juego y un espíritu. Estamos en fase de construcción. No sé cuánto va a durar. A veces, para dar un paso adelante, debes dar dos atrás. Vamos a mejorar”. Preguntado específicamente por un Bellingham que no dio la talla esperada en el Metropolitano, contestó esto: "Todos los partidos me dicen cosas. Me gusta analizarlos, ver qué habíamos preparado y qué salió. Con los jugadores que tenemos, podemos optar por varias cosas. Necesitamos a Jude, a Fede, a Arda... No salió como esperábamos el otro día, pero para lo que viene tenemos muchas opciones”.

Sobre el partido en Almaty, apuntó lo siguiente: "Hemos visto sus partidos ante el Celtic, ante el Sporting... Tiene un núcleo bien formado, en ataque distintas opciones. Saben combinar bien, juega directo, lo tienen claro. Hay que competir bien. Necesitamos jugar bien, presionar bien, defender bien, atacar bien... Con nuestra forma, con los que salgan, será un partido competido. El Kairat tiene buena organización y lleva buen impulso. Habrá que tomarlo en serio desde el principio”.

Preguntado por el once que saldrá ante los kazajos, Xabi no quiso pisar ningún charco: "Vamos a salir con once, y son once jugadores del Madrid. Será un equipo competitivo para jugar contra un equipo que debuta en Champions y que nos va a exigir un buen nivel. Es partido de Champions. No importa el rival ni el lugar, queremos ganar. Tener un buen inicio es importante, ya ganamos en casa y queremos sumar puntos a domicilio”. Y terminó hablando del peso del calendario y la adaptación al mismo del equipo: "Tienes que adaptarte. Hemos cambiado un poco la hoja de ruta habitual. El más listo es el que se adapta mejor. El partido es uno más, no es una excusa”.

Valverde: "Estamos jodidos"

Junto a Xabi salió a sala de prensa un Federico Valverde que fue bastante más explícito que su entrenador sobre lo ocurrido en el Metrpopolitano. "Fueron dos días muy duros, muy jodidos por la derrota. Fue un golpe muy duro. Charlamos mucho, desde que estoy en el Madrid había pasado pocas veces, tantas conversaciones. Hay que cambiar lo más rápido posible. Hicimos hincapié en la actitud dentro del campo. También con el entrenador, hubo muchas charlas. Mañana es el primer partido para cambiar todo eso. Llevamos muchos partidos, pero poco tiempo con Xabi. Tenemos que dar lo mejor de cada uno, el 100% para que cada cosa se resuelva lo antes posible. Llevamos dos derrotas con Xabi y fueron muy duras. Son cosas que son parte del fútbol, pero tenemos que intentar que no pase, cambiar la imagen. Estar lo más agrupados posible, dentro del campo y fuera, para que sea un año bueno”, apuntó el uruguayo.

El charrúa también comentó cómo está viviendo su momento personal: “Estoy frustrado un poco. Soy consciente de cómo estoy jugando, soy el primero que sabe cuando las cosas no salen. El jugador sabe primero si hace un mal partido. Es verdad que había empezado bien en el nuevo proyecto, en el Mundial, creo que jugué bien allí. Ahora me cuesta mucho más sentirme cómodo en el campo. Seguiré trabajando. Como capitán, seguiré liderando al grupo y dando la cara cuando juegue. Voy a seguir sacando pecho y yendo adelante”.

Tampoco se mordió la lengua al hablar de su desempeño como lateral: “Uno al final siempre escucha o ve críticas y es bueno recibir halagos. No nací para jugar de lateral, no crecí jugando ahí. Fue un momento de emergencia. Poder hacerlo bien me llenó de orgullo. Pero siempre tuve la duda de si esos partidos podían ser un poco de suerte, noches espontáneas. De lateral me sentí cómodo, ganamos mucho cuando jugué como extremo, ganamos una Champions conmigo ahí. Y otra conmigo en el medio. Siempre estoy a disposición, aprendo la posición nueva si hace falta. No me siento cómodo porque no crecí jugando ahí. Me cuestan cosas, como cerrar atrás en defensa. Pero intento mostrar actitud y por eso las cosas me van bien ahí. Crecí en el medio, aprendí mucho ahí de muchos jugadores. Pero de lateral me ha ido bien, y estoy para lo que necesite el entrenador. Si lo digo, pueden tomarme de mentiroso. Pregunten al entrenador, siempre he dicho que estoy a disposición del equipo. Nunca me he negado a jugar en ninguna posición, siempre doy lo mejor de mí en cualquier sitio. Con Ancelotti, con Zidane y con Xabi. Siempre di mi opinión, el que juega de titular tiene que abrazar esa oportunidad como si fuese la última. Nunca me negué, es raro que salga algo así. Es un privilegio jugar en el Madrid, lo dejo claro. Podéis preguntar a otros compañeros o al entrenador. Siempre estoy para el equipo y siempre voy a morir por el Real Madrid”.

Y terminó reflexionando sobre la falta de actitud en el derbi: "Son partidos que no hace falta ni gritar en el vestuario para motivarse. Son cosas que no pueden ocurrir, ni en el Madrid ni en otros lados. Tienes que motivarte con cualquier partido, en un derbi más. Podemos fallar en muchas cosas, pero la actitud no se negocia. Es lo primero para demostrar que queremos ganar. En los primeros minutos del segundo tiempo salimos como si el empate nos sirviera. Hay que cambiar eso, desde este partido. Como un referente de este equipo, hay que salir de ese momento y agarrar este partido como una oportunidad para crecer”.