Yeda albergará la Supercopa de España por tercera vez en su historia

La localidad saudí de Yeda volverá a ejercer en 2026 como sede de la Supercopa de España. Por segundo año consecutivo y tercera vez en la historia del torneo será la ciudad deportiva del Rey Abdullah, donde se encuentra el 'Alinma stadium', popularmente conocido como Al Jawhara ("La Joya Radiante" en castellano), quien albergará los tres partidos de la competición entre el miércoles 7 y el domingo 11 de enero del próximo año. Todos los partidos de esta edición podrán verse en directo a través de la plataforma Movistar+.

Barcelona y Athletic, por un lado, y Atlético y Real Madrid, por el otro, se verán las caras en semifinales en busca de las dos plazas que dan derecho a jugarse en la finalísima el primer gran trofeo del año en el fútbol mundial. El orden de partidos de las semifinales se establecerá por sorteo y los tres encuentros del torneo comenzarán a las 20:00 hora peninsular española (22:00 hora local). Más de 60.000 espectadores llenaron el pasado mes de enero las gradas del estadio de Yeda durante el desenlace de una Supercopa que fue seguida por cientos de millones de aficionados desde sus casas.