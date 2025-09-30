Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Final del torneo de Tokio: Carlos Alcaraz - Taylor Fritz, en directo

El número uno del mundo se mide en la final ante el estadounidense, segundo favorito del torneo y actual número cuatro del ranking

Carlos Alcaraz. / LAP

Redacción

El tenista español Carlos Alcaraz disputa este martes la final del ATP 500 de Tokio 2025 frente a Taylor Fritz. Superadas las molestias en el tobillo, el murciano encara su último compromiso en territorio japonés. Su camino hasta la final no ha sido sencillo: tras un estreno complicado ante el argentino Sebastián Báez, logró imponerse con autoridad a Bergs y Nakashima, antes de sufrir para doblegar a Casper Ruud en semifinales. Esta primera participación como número uno del mundo la está solventando con nota.

Ahora le espera la prueba más exigente. Alcaraz necesita ganar para mantenerse en lo más alto de la clasificación ATP, ya que los 500 puntos en juego en Tokio le sirven para compensar los que defendía en Pekín, donde en 2024 conquistó el título al vencer a Jannik Sinner.

Su rival será Taylor Fritz, segundo favorito del torneo y actual número cuatro del ranking. El estadounidense llega a la final tras superar a Diallo, Borges, Korda y Brooksby.

Buscan a un hombre desaparecido en la costa del sur de Gran Canaria

Camisas rojas al suelo: esto es lo que exigen los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria para seguir protegiéndote

El tiempo en Yaiza: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El tiempo en Vega de San Mateo: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El tiempo en Valsequillo de Gran Canaria: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El tiempo en Valleseco: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El tiempo en Tías: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre

El tiempo en Tuineje: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de septiembre
