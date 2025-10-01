Ciclismo
Paula Ostiz conquista el oro en el Campeonato de Europa de contrarreloj júnior
La corredora española logra la victoria después de ganar dos medallas, oro y plata, en el reciente Mundial de Ruanda
Paula Ostiz, a los 18 años, sigue dando pasos de gigante para convertirse en la futura reina del ciclismo español. Este miércoles, en Francia, se ha convertido en la campeona de Europa de contrarreloj, en la categoría júnior, título que ya conquistó el año pasado en la misma disciplina.
La corredora del Movistar ha logrado la victoria cuando todavía no se ha cumplido una semana del triunfo en el Mundial en ruta disputado en Ruanda, donde, además, sumó una medalla de plata en la prueba de contrarreloj. Ahora, en el Campeonato de Europa, que finaliza el domingo con la prueba élite en categoría masculina, se ha vuelto a reivindicar como una de las mejores figuras mundiales en el ciclismo de base.
Los campeonatos de Europa, que este año se han tratado de reforzar al máximo, se celebran en la región francesa de Drôme-Ardèche, en todas las disciplinas, desde categoría júnior, en ambos sexos.
El diario ‘L’Équipe’ alertó el lunes de que se iba a reforzar la seguridad, sobre todo en la carrera dominical, ante las protestas que se puedan originar por la presencia de la selección de Israel en los campeonatos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pelea en San Telmo: Cinco jóvenes amenazan a otros y agreden a una chica para robarle el móvil
- Alumnos de especializaciones de FP en Canarias llevan años sin poder obtener sus títulos oficiales por un bloqueo administrativo
- Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasa el punto limpio móvil en octubre
- Buscan a un joven que desapareció en la costa de Gran Canaria cuando intentaba recuperar su moto de agua
- Un ladrón desaparece tras lanzarse al mar al ser descubierto intentando robar en un local de Mogán
- Así recibe Gran Canaria el primer fin de semana de octubre: quedarse en casa no es una opción
- Los taxistas de Ingenio protestan por las sanciones municipales
- Un aficionado de la UD Las Palmas está harto del juego y estalla contra el equipo: 'Me tienes aburrido, me tienes hasta los...