La Isleña Trail del Norte, preparada para combinar alimentación sana y deporte

La Isleña da un paso más en su estrategia de comunicación y compromiso con la comunidad al convertirse en patrocinador principal de la competición de trail “La Isleña Trail del Norte”. Este evento deportivo, que se celebrará el 1 de noviembre en el municipio de Arucas, consolida la apuesta de la marca por asociarse a valores como la sostenibilidad, la vida saludable y el esfuerzo, reforzando así su conexión con los consumidores.

Durante la firma del patrocinio también se presentó la nueva camiseta oficial de la competición, que desde este año adopta el nombre de “La Isleña Trail del Norte”. El evento está organizado por el Club Deportivo Chanchullo, en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Arucas, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y diversas entidades privadas. Se espera reunir a cerca de 1.000 corredores y más de 3.000 espectadores, con un impacto directo estimado en unas 4.000 personas.

Con esta acción, la marca de pasta canaria busca establecer un vínculo auténtico con sus consumidores en un entorno experiencial, alejado de los formatos publicitarios tradicionales. La iniciativa no solo aumenta la visibilidad de la marca, sino que también lleva el momento de consumo directamente al evento, asociando su producto estrella —la pasta— a un estilo de vida saludable y equilibrado.

Este patrocinio se suma a la evolución de la estrategia de comunicación de La Isleña, que ya en 2022 lanzó la campaña “La Pasta Nuestra” para consolidar su identidad canaria. Desde entonces, la marca ha enriquecido sus mensajes incorporando valores como la sostenibilidad, la nutrición adecuada y el apoyo al deporte. En este sentido, la alianza con la prueba deportiva se alinea perfectamente con su visión, reforzando su compromiso con el entorno, la salud y la comunidad local.

“La Isleña Trail del Norte” se presenta como un evento deportivo de referencia en Canarias, con clara proyección regional. La competición, que se desarrollará en el entorno natural de Arucas, ofrecerá cinco modalidades:

Gorila King Kong (24 km): máximo 300 corredores

máximo 300 corredores Gorila Plateado (16 km): máximo 250 corredores

máximo 250 corredores Gorila Titi (8 km): máximo 200 corredores

máximo 200 corredores Gorila Canicross (8 km): máximo 30 corredores

máximo 30 corredores Gorila Senderismo (8 km): máximo 30 corredores

Además de las carreras, el evento contará con actividades complementarias como la Feria del Corredor, charlas, un tenderete final y un concierto, que enriquecerán la experiencia tanto de los participantes como del público asistente. Con más de 3.000 personas previstas, la cita se convierte en una plataforma ideal para que La Isleña conecte con su audiencia de manera directa y significativa.