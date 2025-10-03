Catena tumba al Getafe en el minuto 90

Osasuna venció al Getafe (2-1) gracias a un tanto de Catena en el minuto 90 para volver a ganar cuatro partidos después y mantener la buena sintonía con El Sadar, donde acumula tres victorias y un empate esta temporada.

Pocas ocasiones en los primeros minutos por parte de dos conjuntos, que decidieron blindarse con sendas defensas de cinco jugadores. A los 10 minutos, el choque se detuvo debido al lanzamiento de pelotas de tenis en uno de los fondos por una protesta contra Israel.

En el minuto 23, Mayoral aprovechó la primera ocasión de marcar que tuvo y firmó el 0-1 tras un gran centro de su compañero Luis Milla. Gol de ‘9’ puro que sirvió como punto de inflexión.

A Osasuna le costó mantener la posesión de balón, con un cuadro azulón bien plantado con presión arriba. Víctor Muñoz estuvo bien vigilado, mientras los visitantes tocaban y tocaban sin prisa para dormir la cita.

El árbitro revisó un penalti sobre Budimir, quedando este invalidado por fuera de juego previo del futbolista croata. Osasuna estuvo sin ideas y sin rumbo claro.

Sin que nadie lo esperase, Bretones se convirtió en el gran protagonista con un tremendo zurdazo desde fuera del área que se coló por una escuadra ante la estirada de Soria (1-1, m.49+).

A Osasuna le sentó bien el paso por vestuarios. Lisci quiso dar un cambio radical. Salió Juan Cruz y entró Raúl García de Haro buscando más presencia en el área rival. Budimir cazó un balón dentro del área para realizar un remate acrobático que salió por la línea de fondo.

Raúl controló dentro del área y, tras recortar, disparó fuerte con la pierna izquierda muy centrado. Ocasión de Osasuna para tomar impulso de cara a los 10 últimos minutos.

El juego directo fue buscado por ambos y en el último minuto de partido Catena remató de cabeza el centro puesto desde el córner por Rubén García. Giro de cabeza para hacer estallar a El Sadar.

Boyomo, poco después, salvó el empate sobre la misma línea y Osasuna sigue fuerte en casa.