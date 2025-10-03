Thazar y Lavernhe, en Dropknee, brillan en la primera jornada del ETB Gran Canaria Pro 2025

El ETB Gran Canaria Pro 2025 ya está en marcha, los atletas más destacados del momento ya están dando todo el espectáculo del mejor bodyboard en vivo en la ola de La Cícer, en Las Palmas de Gran Canaria. La prueba perteneciente al European Tour of Bodyboard 2025 se ha estrenado hoy en una jornada con magnífico ambiente que atraía a numerosos aficionados abarrotando la avenida para seguir muy de cerca la competición.

Espectaculares las mangas en categoría Women, que levantaban los aplausos del público con un enorme nivel. La actual campeona de Europa Teresa Padrela y la subcampeona del mundo Teresa Padilla tiraban de veteranía con acrobacias imparables. Una de las riders con mayor proyección del momento, la portuguesa Luana Dourado, subcampeona del mundo Junior y campeona de Europa Junior lograba la mayor puntuación con un 11,40. De infarto la última manga de la categoría con la superioridad de la mundialista Joana Schenker. y la clasificación de la actual campeona del mundo, Alexandra Rinder en los últimos minutos de la manga. La categoría queda lista para semifinales.

Liam Álamo, el mejor júnior

Enorme el nivel de los competidores en categoría Júnior, con el papel destacado del local Liam Álamo, que ejecutaba maniobras de infarto que le han valido la máxima puntuación de la jornada, 15,17. Impresionante también el papel de los franceses Sacha Batardiere y Oliver Tahod Lavernhe. El grancanario Kevin Álvarez se hacía con una de las mejores olas del día, un 7,17. Auténtico recital de combinaciones muy largas en esta categoría, sacándole el máximo partido a las olas de hoy con rolos muy potentes. Los dos mejores de cada manga se han clasificado hoy para disputar mañana sábado los cuartos de final.

En Dropknee, disciplina en la que los riders cabalgan la ola de rodillas, sorprendía a los jueces la velocidad de los competidores sobre la ola. El dos veces campeón del mundo, el francés Amaury Lavernhe y el también francés Fabien Thazar protagonizaban asombrosas acrobacias y giros de 360 grados. Impresionante también el venezolano David Valadares, que quedaba primero en su manga con una puntuación de 11,30. La categoría espera ya por sus semifinales.

Mañana sábado será el turno de los top mundiales en categoría Open, oportunidad de ver en acción en el agua al actual campeón del mundo Armide Soliveres, o los mundialistas marroquís Brahim Iddouch, Anas Haddar, o Eddine Badr.