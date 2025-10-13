El baloncesto español se blinda ante los equipos israelís

Hace unas semanas, las manifestaciones propalestinas provocaron en Madrid la suspensión de la última etapa de la Vuelta ciclista a España por la participación del equipo Israel-Premier Tech. Tras el caos que se desató en el ciclismo, y ante la proliferación de banderas palestinas en encuentros deportivos como las exhibidas recientemente en los estadios del Athletic de Bilbao, Sevilla o Vigo es ahora el baloncesto español el que ha decidido blindarse ante las protestas que planean sobre la celebración de tres encuentros en suelo nacional frente a equipos israelís. La Laguna Tenerife, que recibirá este martes en la Basketball Champions League al Bnei Herzliya (21h), y el BAXI Manresa, que jugará en el Nou Congost el miércoles ante el Hapoel Jerusalén en la Eurocopa (20:45), comunicaron el domingo que disputarán sus partidos a puerta cerrada. El Valencia Basket sigue indeciso a pesar de haber decidido no vender entradas para la Euroliga.

La decisión de los dos primeros se tomó tras varios días de protestas previas y al conocerse la convocatoria de manifestaciones en las inmediaciones de los estadios para tratar de impedir la celebración del partido. En Manresa, la pasada semana un grupo propalestino emplazó bombas falsas en las canastas de varias canchas de la ciudad para protestar contra la normalización de relaciones contra "el estado genocida de Israel". Tras ello, y al no conseguir la cancelación del encuentro, las entidades Prou complicitat amb Israel (Basta de complicidad con Israel), Boicot ICL y Comunitat Palestina de Catalunya han programado una concentración para el mismo miércoles a las 16:00 horas en el aparcamiento del Nou Congost, bajo el lema 'Paremos el partido; paremos el genocidio'. Según los organizadores, la iniciativa cuenta con el apoyo de las peñas del Bàsquet Manresa, el Moviment popular de Manresa y la mayoría de sindicatos en el marco de la huelga general por Palestina prevista para ese mismo día.

La preocupación por la seguridad de los aficionados ante tales movilizaciones así como la declaración de 'alto riesgo' por parte de la Comisión Antiviolencia, llevó al club a evaluar las opciones para poder disputar el encuentro con la mayor seguridad posible y este domingo emitió junto al club canario un comunicado conjunto de las dos entidades anunciando que los encuentros se disputarían a puerta cerrada. "Los partidos correspondientes a competiciones europeas que se celebrarán la próxima semana en el Santiago Martín y el Nou Congost se disputarán a puerta cerrada", precisaron ambos equipos en un comunicado conjunto difundido en redes sociales. Se trata de una "decisión que se adopta para garantizar la seguridad de todas las personas implicadas y el correcto desarrollo de los encuentros", prosiguió la nota. Después de que Israel y el movimiento islamista palestino Hamás alcanzaran un acuerdo que ha puesto fin a la guerra en Gaza, los dos equipos españoles afirman rechazar "categóricamente cualquier forma violencia o vulneración de los derechos humanos".

Seguridad en los encuentros

A pesar de la decisión de jugar sin espectadores, ambos clubs han optado por justificar su decisión por mantener los encuentros en pie. "Los clubs implicados no podemos decidir, de forma unilateral, no jugar los partidos de las competiciones en las que estamos inscritos, ya que esto supondría el incumplimiento de los contratos, con el consiguiente riesgo de sanciones disciplinarias y económicas, así como la expulsión de estas competiciones", afirma el comunicado. Ambos encuentros se disputarán con un fuerte dispositivo policial en las inmediaciones de los estadios.

Y es que, desde el comienzo de la ofensiva israelí en Gaza en respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, los partidos de los equipos israelís involucrados en competiciones europeas gozan de una vigilancia reforzada para evitar disturbios como los ocurridos a finales de diciembre de 2024, cuando en un partido de baloncesto entre el club francés de Nanterre y el Hapoel Holon fue brevemente interrumpido cuando un espectador bajó a la cancha ondeando una bandera palestina.

El Valencia tiene dudas

Sin embargo, y a pesar de los avisos emitidos por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, el Valencia Basket todavía no ha decidido qué ocurrirá con su encuentro de Euroliga frente al Hapoel Tel Aviv, que debe disputarse este miércoles a las 20:30 y Pilar Bernabé, la delegada, apuntó que la decisión final será del propio club. El conjunto taronja todavía no ha emitido un comunicado oficial al respecto, a pesar de que ya anunció anteriormente que no venderá entradas para el público en general para evitar posibles incidentes dentro del pabellón. Una estrategia que al menos blinda el Roig Arena de la llegada de aficionados israelís, de los cuales es sabido que los propios equipos acostumbran a fletar vuelos privados para que sus aficionados puedan animar en los partidos de competición europea.

Colectivos contra la actuación de Israel en Palestina han convocado una protesta para este día 15 de octubre frente al Roig Arena con el lema 'Bàsquet sí, genocidi no' para defender "el boicot" a Israel y la expulsión de sus equipos de las competiciones europeas. Paralelamente, el Joventut Badalona ha viajado ya a Szombathely (Hungría) para medirse este martes (18:30h) al Hapoel Holon israelí en pista neutral en un encuentro que todavía se desconoce si se jugará a puerta cerrada.