Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

Lewandowski también se lesiona y no jugará el clásico

El delantero polaco ha regresado a Barcelona del partido disputado con Polonia con una rotura muscular

Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski. / EFE

Joan Domènech

Joan Domènech

La bola de nieve rueda imparable, aumentando con la acumulación de lesionados pese al parón de la Liga. El Barcelona sufre una nueva baja para la reanudación de la competición el próximo sábado ante el Girona.

Robert Lewandowski ha regresado del partido disputado con Polonia con una rotura muscular. No solo le privará de disputar el derbi catalán, sino que se perderá el clásico ante el Madrid del 26 de octubre. Y entre tanto, por supuesto, el Barça-Olympiacos de la Champions.

El Barça ha informado que Lewandowski sufre "una rotura" muscular en el bíceps femoral izquierdo. El uso del término rotura en lugar de "lesión" induce a pensar en una baja de cierta consideración temporal. La pérdida de Lewandowski también encierra su importancia futbolística por más que en esta campaña no sea el titular indiscutible de los últimos tiempos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents