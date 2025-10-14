Un país de la Macaronesia logra su primera clasificación para el Mundial de fútbol: está formado por 10 islas y tiene 1,7 millones de habitantes menos que Canarias

Un archipiélago vecino de Canarias y parte de la región de Macaronesia ha logrado clasificarse por primera vez en su historia para un mundial de fútbol. Este conjunto de islas, con una población menor que la de Canarias, ha alcanzado un hito histórico al superar un grupo complicado. La Selección Nacional de Cabo Verde aseguró su participación en el torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos tras vencer ayer a Esuatini y firmar una fase de clasificación casi impecable.

Los récords conseguidos por Cabo Verde

Los tiburones azules han logrado un hito histórico al eliminar a una de las selecciones más importantes del continente africano, Camerún, que aún busca su clasificación para el Mundial 2026 a través de la repesca. El equipo nacional de Cabo Verde ha hecho historia por varios motivos, porque es el país con menor extensión territorial que ha conseguido clasificarse para esta competición, ya que sus 10 islas abarcan una superficie de tan solo 4.033 km², una diferencia notable frente a los 7.492 km² del archipiélago de Canarias.

Además, Cabo Verde será el segundo país con menor población que participará en el torneo. En este archipiélago africano viven aproximadamente 520.000 personas, siendo únicamente superado por Islandia, que compitió en el Mundial de Rusia 2018 con una población de 366.000 habitantes. El combinado entrenado por Pedro Leitão Brito (Bubista) sigue dando pasos en su desarrollo futbolístico, porque en la última Copa de África llegó hasta los cuartos de final, donde perdió contra Sudáfrica en la tanda de penaltis. Además, en lo que llevamos de año, los caboverdianos no han perdido ningún partido, pese haber disputado auténticos duelos complicados.

Ayer, los Tiburones Azules lograron una contundente victoria de 3-0 sobre Esuatini, antigua Suazilandia, en el partido decisivo por la clasificación. Los caboverdianos, que dependían de sí mismos para hacer historia, no decepcionaron y sellaron su pase en un Estadio Nacional abarrotado de aficionados que saltaron de alegría al finalizar el partido. Además, el empate de Camerún allanó el camino para que Cabo Verde asegurara su histórica clasificación mundialista.

La región de la Macaronesia continúa avanzando hacia un mayor reconocimiento internacional, destacando recientemente con la clasificación de su selección de baloncesto para el Mundial de 2023. Este logro histórico de Cabo Verde no solo pone en alto el nombre de su selección nacional, sino que también refleja el crecimiento y la dedicación de un país pequeño que ha sabido superar las adversidades. En el ámbito deportivo, la región de la Macaronesia se está consolidando como una potencia emergente, demostrando que el tamaño territorial o la población no son impedimentos para alcanzar metas grandes que pongan el nombre de la región por todo el mundo.

Un país con 50 años de historia se clasifica para el mundial

Este archipiélago africano se independizó de Portugal en 1975 y ha construido su éxito futbolístico sobre el esfuerzo y la diáspora. La mayoría de sus futbolistas viven en el extranjero, y la Federación se encargó de rastrear jugadores con ascendencia caboverdiana a principios de siglo. Como ocurriera con muchas colonas de otros países, esto ha servido a Cabo Verde para coger deportistas con gran potencial y conformar una selección nacional competitiva, capaz de enfrentarse a equipos de mayor tradición futbolística.

Aunque su selección carecía de futbolistas profesionales en sus inicios, la nación ha crecido a pasos agigantados. Participó cuatro veces en la Copa Africana de Naciones, y su mayor logro deportivo hasta ahora había sido el bronce olímpico del boxeador Daniel Varela de Pina en París 2024. En los últimos años, Cabo Verde ha demostrado un notable progreso en el ámbito deportivo, especialmente en el fútbol. Este desarrollo no solo se debe al talento local, sino también a la capacidad de la Federación para integrar a jugadores de la diáspora, quienes han aportado experiencia y calidad al equipo nacional.

Una pregunta que es inevitable, pero imposible de conseguir

La clasificación de Cabo Verde para el Mundial de 2026 ha despertado un intenso debate, especialmente después de que el partido Nueva Canarias propusiera recuperar la Selección Canaria. Muchos se han hecho la misma pregunta: ¿Canarias podría llegar algún día al Mundial? La idea no parece descabellada para quienes consideran que el fútbol canario tiene más potencial que el del archipiélago caboverdiano.

Una hipotética Selección de Canarias podría contar con futbolistas de primer nivel como Pedri, Yeremy Pino, Ayoze Pérez, Raúl Asencio o Alberto Moleiro, entre otros, lo que configuraría un combinado competitivo capaz de plantar cara en cualquier torneo internacional.

Sin embargo, las selecciones territoriales en España han pasado a un segundo plano. En la actualidad, solo se reúnen para disputar partidos benéficos o participar en la Copa de las Regiones de la UEFA, un torneo amateur destinado a representar a las distintas comunidades europeas. Estos combinados están formados por jugadores de divisiones inferiores, que buscan dejar el nombre de su territorio en lo más alto, para competir a nivel continental en la UEFA Regions' Cup, una competición que se juega cada dos años, cuya última edición ganó Aragón.

El reciente anuncio de la Selección del País Vasco, que jugará un amistoso contra la selección de Palestina, ha reavivado el debate político y deportivo sobre la posibilidad de que otros territorios sigan el mismo camino. Sin embargo, el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y las directrices del Consejo Superior de Deportes (CSD) impiden que las selecciones autonómicas participen en torneos internacionales. En la práctica, esto significa que Canarias, por ahora, no podría competir en un Mundial bajo su propia bandera.

La Ley del Deporte establece que: "Las federaciones deportivas españolas son las únicas competentes para representar a España en las competiciones internacionales oficiales". Además, FIFA, FIBA, World Athletics o World Rugby solo admiten Estados soberanos reconocidos por la ONU. La Selección Canaria tendrá que esperar, mientras que Cabo Verde, con menos territorio y habitantes, estará en el Mundial 2026.