Sonia Bermúdez recupera a Jenni Hermoso y a Mapi León en su primera lista al mando de la selección femenina

La nueva seleccionadora española de fútbol, Sonia Bermúdez ha recuperado a Jenni Hermoso en su primera lista en el cargo. La técnica vallecana ha querido desligarse de sus predecesores en el cargo (Jorge Vilda y Montse Tomé) y lo ha hecho recuperando a la delantera madrileña de Tigres, de la que fue compañera en su etapa como jugadora en la selección, en el Barça y en el Rayo Vallecano.

Un año apartada

Hermoso, que fue elegida la mejor jugadora de septiembre en la Liga mexicana y con sus 13 goles con Tigres es la máxima goleadora de la competición, vistió la camiseta de la selección por última vez el 29 de octubre de 2024 ante Italia. Se va a cumplir un año ahora y Jennifer sigue siendo la máxima goleadora de la selección. La delantera, de 35 años, no cerró la puerta a jugar el Mundial de Brasil en 2027, especialmente tras el relevo en el banquillo de la selección de Tomé por parte de su amiga y excompañera Sonia Bermúdez: "He aprendido a vivir día a día. Lo más próximo es mi partido con el Tigres. Ojalá pueda volver algún día a la selección, pero de aquí a dos años está demasiado lejos para poder pensar en ello todavía".

La madrileña se convirtió sin quererlo en foco de atención mundial después de recibir un beso no consentido durante la celebración de la conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023, lo que derivó en una denuncia de la futbolista y en la posterior renuncia del dirigente andaluz de su cargo. Desde entonces, sus apariciones en las convocatorias de la selección, con Vilda y Tomé se fueron haciendo intermitentes hasta desaparecer de ellas. Pero ahora Bermúdez la recupera para completar una lista donde aparece junto al grueso de jugadoras que se proclamaron campeonas del mundo.

Mapi Léon también regresa

El caso de Mapi León es más llamativo porque no ha ido a la selección desde 2022, antes del Mundial de 2023. La central azulgrana fue una de 'las 15' que se plantaron para reclamar mejoras en la Federación. Pero León, a diferencia de otras compañeras, mantuvo firme su postura y nunca regresó a la selección. Ahora la designación de Bermúdez como seleccionadora parece haberla convencida de que algo ha cambiado en la Federación y se apunta con vistas al Mundial de Brasil de 2027.

España se medirá a doble partido a Suecia con motivo de las semifinales de la UEFA Women's Nations League. La ida se disputará en Málaga el día 24 a las 20:00 horas y la vuelta cuatro días después, el 28 a partir de las 19:00 horas, en el Gamla Ullevi de Gotemburg.

Esta es la primera convocatoria de Sonia Bemúdez como seleccionadora femenina:

PORTERAS: Cata Coll, Adriana Nanclares y Eunate Astralaga

DEFENSAS: Ona Batlle, Olga Carmona, Irene Paredes, Mapi León, Jana Fernández, María Méndez y Lucia Corrales

CENTROCAMPISTAS: Laia Alenxandri, Vicky López, Aitana Bonmatí, Fiamma Benitez y Alexia Putellas

DELANTERAS: Claudia Pina, Salma Palalluelo, Esther González Eva Navarro Mariona Caldentey, Jenni Hermoso y Martín Prieto