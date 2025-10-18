Automovilismo
Alonso y Sainz saldrán 10º y 9º en el GP de Estados Unidos
Verstappen firma la 'pole' en Austin, por delante de Lando Norris y Charles Leclerc
Redacción / Agencias
El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador la prueba sprint, completó un sábado de ensueño y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas). Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán noveno y décimo, respetivamnte.
Verstappen, de 28 años, logró su cuadragésima séptima 'pole' en la F1 -la séptima del año- al dominar este sábado la calificación, en cuya decisiva tercera ronda cubrió, con el neumático de compuesto blando, los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 32 segundos y 510 milésimas, 291 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) y con 297 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que acabó tercero.
El australiano Oscar Piastri(McLaren) -líder del Mundial, con 22 puntos de ventaja sobre Norris y 55 respecto a Verstappen- se quedó a 574 milésimas de 'Mad Max' y saldrá sexto en Austin. EFE
Resultados de la clasificación del GP de Estados Unidos
- Max Verstappen
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- George Russell
- Lewis Hamilton
- Oscar Piastri
- Kimi Antonelli
- Oliver Bearman
- Carlos Sainz
- Fernando Alonso
- Nico Hülkenberg
- Liam Lawson
- Yuki Tsunoda
- Pierre Gasly
- Franco Colapinto
- Gabriel Bortoleto
- Esteban Ocon
- Alexander Albon
- Isack Hajdar
- Lance Stroll
