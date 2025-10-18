Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Automovilismo

Alonso y Sainz saldrán 10º y 9º en el GP de Estados Unidos

Verstappen firma la 'pole' en Austin, por delante de Lando Norris y Charles Leclerc

Carlos Sainz.

Carlos Sainz. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Redacción / Agencias

Madrid

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador la prueba sprint, completó un sábado de ensueño y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas). Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán noveno y décimo, respetivamnte.

Verstappen, de 28 años, logró su cuadragésima séptima 'pole' en la F1 -la séptima del año- al dominar este sábado la calificación, en cuya decisiva tercera ronda cubrió, con el neumático de compuesto blando, los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 32 segundos y 510 milésimas, 291 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) y con 297 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que acabó tercero. 

El australiano Oscar Piastri(McLaren) -líder del Mundial, con 22 puntos de ventaja sobre Norris y 55 respecto a Verstappen- se quedó a 574 milésimas de 'Mad Max' y saldrá sexto en Austin. EFE

Resultados de la clasificación del GP de Estados Unidos

  1. Max Verstappen
  2. Lando Norris
  3. Charles Leclerc
  4. George Russell
  5. Lewis Hamilton
  6. Oscar Piastri
  7. Kimi Antonelli
  8. Oliver Bearman
  9. Carlos Sainz
  10. Fernando Alonso
  11. Nico Hülkenberg
  12. Liam Lawson
  13. Yuki Tsunoda
  14. Pierre Gasly
  15. Franco Colapinto
  16. Gabriel Bortoleto
  17. Esteban Ocon
  18. Alexander Albon
  19. Isack Hajdar
  20. Lance Stroll

