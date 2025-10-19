Fútbol
Drenthe, ingresado por un derrame cerebral
El exjugador del Real Madrid, de 38 años, sufrió el viernes el percance y su familia pide "tranquilidad y privacidad"
Redacción
Royston Drenthe, exjugador de equipos como Feyenoord, Real Madrid, Hércules o Racing Murcia, se encuentra ingresado tras sufrir el viernes un derrame cerebral, según informó en las redes sociales el grupo de exprofesionales del FC de Rebellen, del que forma parte el neerlandés.
Según el comunicado del colectivo, su familia "pide tranquilidad y privacidad durante este periodo para que puedan brindarle el apoyo que necesita para su recuperación" y añade que "está bien atendido y en buenas manos".
El Europeo de 2007
Drenthe, de 38 años, tuvo una irrupción estelar en el Feyenoord y su gran actuación en el Europeo juvenil de 2007, en el que logró el título, le permitió llegar al Real Madrid, en el que no pudo triunfar.
Tras su paso por el club blanco llevó a cabo una carrera sin éxito en el Hércules, Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, Baniyas, Sparta Rotterdam, Kozakken y Racing Murcia.
- Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
- Este es el restaurante de Las Palmas de Gran Canaria al que tienes que ir sí o sí: auténtica comida canaria y precios únicos
- Viaje a las entrañas del Guiniguada: 3.400 toneladas de residuos cubrían el cauce soterrado del barranco
- El bar donde sirven los sándwiches más míticos de Gran Canaria: más de medio siglo preparando los más deliciosos y más baratos de la capital
- Un giro ‘in extremis’ del conductor evitó más heridos en el accidente de guagua en Juan Grande
- Una guerra de ultras provoca el caos en Siete Palmas
- Accidente en Juan Grande: la mañana más trágica de la línea 25