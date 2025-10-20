Xabi Alonso castiga a Endrick después de liarla en el banquillo de Getafe

El estreno de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid no está siendo precisamente plácido. El técnico tolosarra está teniendo que gestionar los egos de una plantilla en la que sus jugadores no están acostumbrados a no tener protagonismo y lo exteriorizan de forma más que cuestionable. Si hasta ahora había tenido que lidiar con los gestos de desaprobación de Vinícius tras ser sustituido o con declaraciones públicas como la de Federico Valverde advirtiendo que no le gustaba jugar de lateral, ahora ha sido Endrick el que se suma a la lista frustrado por su suplencia.

El brasileño ha estado recuperándose de la lesión que le ha tenido todo el verano en el dique seco y ahora Xabi no termina de darle minutos para que se estrene con el Real Madrid. Ante el Getafe volvió a calentar en la banda, pero una vez más se quedó sin minutos. Sin embargo, Endrick no encajó bien esto último y realizó un gesto que no pasó por alto para el técnico.

Brahim y Gonzalo, por delante

El delantero estaba calentando junto a Gonzalo García y Brahim Díaz, aunque al equipo solo le quedaban dos cambios por hacer. Xabi, según revelan en Carrusel Deportivo, eligió a Brahim Díaz para saltar al campo y eso provocó la reacción de Endrick, que le dio una patada a una botella. Y entonces el técnico habló con su segundo y dio orden de que también entrase Gonzalo.

"Iba a entrar solo Brahim, pega la patada a la botella y va al césped y habla Xabi Alonso con el segundo entrenador y dice también Gonzalo", apuntó Antón Meana en el micrófono de la SER. "Xabi Alonso toma la decisión de meter a Gonzalo y se la comunica al segundo entrenador después de que le pegue la patada a la botella", puntualizó. En la retransmisión televisiva del partido solo se vio ya sentado a Endrick en el banquillo negar esbozando una sonrisa irónica.

El brasileño no ha tenido oportunidades para justificar su fichaje del Palmeiras por el Real Madrid a sus 16 años. Con Carlo Ancelotti aprovechó los pocos minutos de los que dispuso, especialmente en la Copa del Rey, pero Xabi Alonso, con la irrupción de Gonzalo García, le ha cerrado las puertas del equipo y sigue esperando su momento para estrenarse y justificar su fichaje.

Por otra parte, el Real Madrid ya informó a los agentes del futbolistas en una reunión celebrada hace unas semanas que su intención es buscarle una cesión en el mercado de enero para que pueda disfrutar de minutos y siga su evolución. El jugador en un primer momento se cerraba en banda a esta posibilidad, pero las decisiones de Xabi Alonso, que tiene overbooking de delanteros con Mbappé, Rodrygo, Vinícius y Gonzalo, dejó clara su postura y está obrando en consecuencia a lo que comunicó al club y habló con el futbolista.