Colate se convierte en presidente interino del Badajoz

El Club Deportivo Badajoz, equipo de Tercera Federación, ha informado de que Nicolás Vallejo-Nágera, 'Colate', asumirá provisionalmente las funciones de la presidencia del equipo extremeño hasta la próxima elección de este cargo, después de la renuncia presentada por María Bernabé.

Colate había ocupado ya la vicepresidencia del club, pero renunció al cargo al final de la pasada temporada.

La renuncia de la dirigente saliente pone fin a su etapa al frente del club poco más de un año después de asumir la presidencia. Según explicó en una carta, la marcha responde a motivos personales y profesionales ligados a un nuevo proyecto empresarial que requiere toda su dedicación.

"Después de una profunda reflexión, he tomado la decisión de dejar la presidencia del Badajoz", expresó Bernabé en su despedida, en la que se mostró emocionada y agradecida por la experiencia vivida al frente del club. "No me voy porque quiera alejarme, sino porque necesito centrarme en este nuevo camino y seguir creciendo", añadió.

La hasta ahora presidenta también quiso dedicar palabras de agradecimiento a la afición pacense, al cuerpo técnico y a sus compañeros de directiva. "A nuestra afición, por su aliento incansable, por su fe y por su voz que nunca se apaga. Vosotros sois y seréis siempre el alma del Badajoz", subrayó.

Colate, presidente interino

A su vez, el Badajoz confirmó oficialmente su renuncia mediante un comunicado en el que informó de que Vallejo-Nágera, conocido como Colate, asumirá de forma provisional la presidencia hasta la elección de un nuevo responsable. El club destacó que el relevo "se lleva a cabo de manera ordenada, garantizando la continuidad en la gestión y el normal funcionamiento de la entidad". De este modo, el televisivo toma las riendas de la entidad pacense de manera momentánea.

Desde la institución blanquinegra se quiso agradecer públicamente la dedicación y el compromiso de Bernabé durante su etapa en el cargo y se transmitió un mensaje de "plena estabilidad institucional y confianza" en el equipo directivo, que continúa trabajando en el desarrollo de los proyectos en curso.