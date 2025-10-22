Athletic Club 3-1 Qarabag
El Athletic remonta ante el Qarabag para sumar su primera victoria en Champions
Dos goles de Guruzeta y otro de Navarro sirven a los de Valverde para sumar los primeros tres puntos en la competición
EFE
El Athletic Club ha derrotado por 3-1 al Qarabag en San Mamés tras remontar al equipo azerbaiyano con dos goles de Gorka Guruzeta y otro de Robert Navarro y ha conseguido su primera victoria en la presente edición de la Liga de Campeones.
El caboverdiano Leandro Andrade adelantó al Qarabag a los 50 segundos de juego tras un grave error de Aymeric Laporte y en el 40 Guruzeta recibió un excelente pase en profundidad de Mikel Jauregizar que aprovechó para encarar y batir con calidad a Kochalski.
En el 70 Navarro, que acababa de sustituir a un Nico Williams despedido con silbidos por algunos aficionados rojiblancos, puso el 2-1 con un gran derechazo desde la frontal que superó al meta polaco del Qarabag. En el 88 Guruzeta firmó el 3-1 definitivo con un tiro muy ajustado al palo prácticamente desde el mismo lugar en el que disparó Navarro.
- La cafetería donde sirven la comida más grande de Canarias: en este bar de Gran Canaria puedes comer perritos, rollitos o croissants más grandes que tu brazo
- El Mercado del Puerto se queda sin 500.000 euros para su reparación
- Los padres de los menores agredidos en Agüimes: 'Tenemos miedo ¿A qué esperan para meterla en prisión, que pase algo más?
- Salto de Chira, más cerca: avanza la excavación del hueco para construir la central hidroeléctrica
- El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
- Los jubilados cobrarán 378 euros más en 2026 por el alza de las pensiones
- La tertulia del bordillo: el grupo que ha creado un mentidero en su barrio como remedio para la soledad
- La mujer de Agüimes denunciada por acoso vecinal, grabada durante uno de los incidentes: 'Hemos parado porque nos ha insultado