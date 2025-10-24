Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Fútbol

Nations League femenina | España - Suecia, en directo

La seleccionadora Sonia Bermúdez debuta al frente de la selección con el reto de la reconquista europea

La centrocampista de la selección española Alexia Putellas.

La centrocampista de la selección española Alexia Putellas. / EFE

Toni Munar

España, con el debut de la nueva seleccionadora Sonia Bermúdez, reinicia este viernes la reconquista de la Nations League, título que logró en 2024, en una doble eliminatoria de semifinales ante Suecia que arranca con la ida en La Rosaleda (Málaga), donde podrán reaparecer con la Roja Jenni Hermoso y Mapi León.

La era de Montse Tomé ya es historia. Es turno de un nuevo capítulo en la selección española, con la exjugadora Sonia Bermúdez al frente del banquillo desde agosto. Será en Málaga donde debute oficialmente, en unas semifinales de Liga de Naciones, una gran oportunidad de luchar por un título en sus primeros partidos como seleccionadora.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así serían los días en Canarias si se aprueba la propuesta de Pedro Sánchez sobre el cambio de hora
  2. Una queja vecinal lleva al cierre la hamburguesería All or Nothing en Triana
  3. Un propietario recupera su vivienda en Vargas en un descuido de los ocupas
  4. Un ladrón incendia una vivienda de Triana con un matrimonio y su hijo en el interior
  5. San Bartolomé de Tirajana inicia el rescate del Hotel Las Tirajanas pese al aval judicial a Lopesan
  6. El inicio del paseo entre la plaza de América y La Cícer queda desierto
  7. El restaurante donde preparan los desayunos más grandes de Canarias: en esta cafetería de Gran Canaria puedes comerte una rueda de churros llena de Lacasitos, Lotus y chocolate tan grande como la de tu coche
  8. Hasta cuatro años de prisión para una red familiar por falsificar documentos para sacar de Canarias a más de un centenar de migrantes

El Tribunal Supremo examina la legalidad de la “unidad de explotación” de las viviendas turísticas en Canarias

El Tribunal Supremo examina la legalidad de la “unidad de explotación” de las viviendas turísticas en Canarias

El brote de sarampión en Canarias 'salta' de isla y eleva los contagios a ocho

El brote de sarampión en Canarias 'salta' de isla y eleva los contagios a ocho

La Princesa Leonor apela a "volver a lo esencial, respetar a quien piensa diferente y tratar bien al prójimo"

La Princesa Leonor apela a "volver a lo esencial, respetar a quien piensa diferente y tratar bien al prójimo"

El Hospital Insular prevé conocer la próxima semana el origen del brote de salmonela

El Hospital Insular prevé conocer la próxima semana el origen del brote de salmonela

Kirian vuelve a la titularidad con la UD Las Palmas nueve meses después

Kirian vuelve a la titularidad con la UD Las Palmas nueve meses después

Israel Quintana, tras ser cesado por la UD San Fernando: «Me citaron el lunes y yo pensaba que era para hablar de fichajes, pero al final fue para cesarme»

Israel Quintana, tras ser cesado por la UD San Fernando: «Me citaron el lunes y yo pensaba que era para hablar de fichajes, pero al final fue para cesarme»

Byung-Chul Han asegura que su labor intelectual busca "desadormecer" a la sociedad porque "algo no va bien"

Byung-Chul Han asegura que su labor intelectual busca "desadormecer" a la sociedad porque "algo no va bien"
Tracking Pixel Contents