El Clásico
Vinicius explota contra Xabi Alonso y abandona el campo en pleno partido
El extremo fue sustituido en el minuto 70 y no ocultó su descontento con el entrenador, recriminando con gestos y palabras lo sucedido
Christian Blasco
Tensión en la recta final del Clásico. Corría el minuto 70 cuando Xabi Alonso tomó una decisión muy importante y sacó a Vinicius del campo para meter a Rodrygo. Una decisión que no gustó nada al futbolista brasileño, que dejó una escena que dará que hablar.
Al ver su dorsal en la tablilla del cuarto árbitro, Vinicius mostró rápidamente su incredulidad, con gestos de desaprobación y soltando su indignación mientras abandonaba el césped. Un enfado televisado con Xabi Alonso, que no acudió a darle la mano tras el cambio.
El ténico se quedó mirando al campo y obviando lo que estaba sucediendo a su lado mientras varios miembros del Real Madrid acudían a parar a Vinicius para tratar de tranquilizarle. En un primer momento, el brasileño no se quedó en el banquillo y se marchó directamente a vestuarios, aunque después de unos minutos rectificó y regresó con sus compañeros, sin cambiar su semblante serio y de enfado.
No es la primera vez que Vinicius se enfada con Xabi Alonso por su gestión de los cambios. El tolosarra ha quitado al brasileño en varias ocasiones antes de que finalice el partido..
Vinicius parecía estar alucinando con que, otra vez, fuera él el cambio, repitiendo "¿Yo? ¿Yo?" varias veces, como si no pudiera creérselo.
- Teodoro Sosa: 'A Las Palmas de Gran Canaria le hace falta un buen meneo
- Muere un turista y otro resulta herido crítico tras ceder una barandilla en un hotel de Lanzarote
- Discriminan al alumnado con necesidades especiales en un concierto didáctico de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
- Fernando Palacios, tras el polémico concierto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria: 'Lo que han contado no es cierto
- La UD Las Palmas sufre el apagón televisivo de la Copa del Rey
- Los vecinos se vuelcan con el dueño que logró recuperar su vivienda en la playa de Vargas
- Los vecinos de La Aldea saldrán otra vez a la calle si no se destina más dinero para la obra de la carretera
- Un tesoro mundial llamado Agaete