Malas noticias para Xabi Alonso: Florentino está más cerca de Vinícius que del entrenador

En las escaleras de acceso al césped del Santiago Bernabéu se puede leer la siguiente frase de Alfredo Di Stéfano: “Ningún jugador es tan bueno como todos juntos”. Un recordatorio para los futbolistas blancos cuando saltan al campo antes de los partidos. Frase que el pasado domingo Vinícius Júnior pareció olvidar cuando vio su dorsal en la tablilla del cuarto árbitro anunciando su salida del campo para que entrase Rodrygo.

El brasileño explotó en una reacción desmedida incurriendo en una falta de respeto hacia su entrenador, hacia el compañero que le sustituía (Rodrygo) y hacia la afición que llenaba el campo en el primer clásico de la temporada ante el Barcelona. Al pasar junto a Xabi Alonso gritó notablemente enfadado: “Me voy del equipo, mejor me voy”. Y el técnico le respondió tratando de templar los ánimos: “¡Venga, Vini, hostia!”. Posteriormente, el de Tolosa, con un semblante sorprendentemente serio para alguien que ha ganado su primer clásico, se limitó a advertir en sala de prensa: “Con Vini hablaremos”.

Sanción de régimen interno

El incidente ha trascendido más allá del césped porque el futbolista con su reacción cuestionó públicamente la autoridad de su entrenador, quien no se plantea cambiar su forma de gestionar el vestuario. La falta de respeto de Vinícius es suficientemente grave como para que el Real Madrid le sancione internamente por vulnerar el régimen disciplinario del club. En el Código Reglamentario del Real Madrid se incluyen una serie de normas internas “de obligado cumplimiento”, entre las que aparecen en el apartado 4 que “los empleados mantendrán los máximos niveles de integridad y ética respecto de la relación con los miembros del plantel deportivo de la entidad y las informaciones referentes al mismo que les sean participadas. En ningún caso podrán buscar u obtener, ya sea para sí o para terceros, beneficios de tales actuaciones, quedando prohibidas, a título ilustrativo, las actuaciones que evidencien u ocasionen un daño o perjuicio a la imagen y/o reputación de los deportistas del Real Madrid”.

Sin embargo, el club no ha querido posicionarse institucionalmente hasta el momento sobre el incidente que vieron 650 millones de personas por televisión. En lugar de respaldar a su entrenador y castigar el egoísmo del jugador, el club se ha puesto de perfil y ha dejado la 'patata caliente' en manos del de Tolosa, esperando a ver cómo soluciona el problema con Vinícius.

Florentino ya habló con Xabi de Vinícius

La postura del Real Madrid no debe extrañar porque hace unos días, en uno de los últimos encuentros entre Florentino Pérez y Xabi Alonso, el presidente reiteró al donostiarra su respaldo, pero también deslizó su preocupación por la pérdida de protagonismo de Vinícius. El dirigente siempre ha sido partidario de alinear a todas las estrellas, y las suplencias y sustituciones del carioca han generado malestar en el futbolista y sus agentes, que así se lo han comunicado al club. Pérez ve con recelo cómo Vini se ha convertido en una pieza prescindible al entrar en las rotaciones y perder el peso que tenía antes de la llegada de Xabi al banquillo. “A Florentino le preocupa resolver este pulso entre Vinícius y Xabi, especialmente ahora que están negociando su renovación”, apuntan a EL PERIÓDICO fuentes del club.

La sustitución del brasileño por parte de Xabi en el clásico, “no ha gustado en los despachos y la califican de inoportuna sabiendo cómo está la situación”. Ahora el jugador está muy enfadado con el entrenador, con el que mantiene una relación distante. Florentino está muy preocupado por recuperar al mejor Vinícius, algo que se complica con el nuevo rol que tiene con Xabi Alonso. Y el técnico donostiarra está molesto con el jugador y no piensa dar un paso atrás porque hacerlo le haría perder autoridad ante un vestuario en el que apenas lleva cuatro meses.

Pero por encima de todo, llama poderosamente la atención la pasividad del club y de Florentino a la hora de respaldar públicamente a su entrenador tras ser desafiado por un jugador. Postura que deja a Xabi en una situación incómoda y vulnerable de cara a lo que viene. Alonso, que sabía dónde se metía cuando dejó el Bayer Leverkusen para fichar por el Madrid, ya ha tenido que digerir la negativa del presidente a fichar un mediocentro este verano, a la espera de poder convencer a Rodrigo Hernández el próximo. Y ahora ve cómo Florentino decide mantenerse al margen en su pulso con Vinícius después de haberle mostrado su preocupación por la pérdida de relevancia del brasileño.

El favorito de Florentino era… Klopp

Cabe recordar, por último, que Xabi llegó al Real Madrid promocionado por el director general, José Ángel Sánchez, y por el director de scouting del club, Juni Calafat. Sin embargo, la lista de preferencias del presidente blanco aparecía liderada por otro técnico, en este caso un Jurgen Klopp, que por el momento está fuera del mercado. Por el momento.