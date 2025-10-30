El Real Madrid saca el rodillo para destrozar a un ridículo Fenerbahçe

El Real Madrid sigue con su idilio como local y mantiene un partido más el invicto después de destrozar al Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius. Sergio Scariolo le ganó la partida al técnico lituano, y en un partido indigno de sus jugadores, fueron vapuleados por un llamativo 84-58. Theo Maledon brilló con 15 puntos, bien acompañado por Trey Lyles, con 14 y Edy Tavares, autor de 13 tantos. En los visitantes, Wade Baldwin fue el máximo artillero con 14 puntos.

Los porcentajes de 'Fener' fueron indignos (36,6% T2 y 21,4% en T3) del vigente campeón de Europa, y tras caer el pasado martes en Valencia por un claro 94-79, cierran una semana espantosa por España, y un pobre 3-5 en Euroliga tras las ocho primeras jornadas.

En la primera mitad se combinaron todos los ingredientes para que el Real Madrid arrasase a Fenerbahçe. Los blancos arrancaron letales desde el triple, y en un abrir y cerrar de ojos se pusieron con 15 puntos de ventaja (17-2). Los turcos no eran capaces de sostener la inspiración de los de Sergio Scariolo, y pese a que Talen Horton-Tucker y Bonzie Colson contestaron desde el 6,75, el primer asalto fue claro y merecido para el conjunto local (25-16).

Un Madrid que arrasó a Jasikevicius en el segundo cuarto, en un periodo en el que los turcos hicieron el ridículo en pista y no fueron más que un juguete en manos de su rival, que hizo con ellos lo que quiso. El marcador pasó de un 29-20 a un 47-20 alimentado por el talento del 'Facu' Campazzo y de un buen Theo Maledon, que castigó la blanda defensa de 'Fener' con un par de '2+1' consecutivos.

Los números al descanso lo decían todo: Real Madrid 49 Fenerbahçe 22 con los turcos lanzando con un 24% de acierto en el tiro de dos y por debajo del 19 en triples. El gran desempeño de los de Saras en el rebote ofensivo (4-12) contrastaba con la batalla por el defensivo (21-8). Además, y como si no supieran como se las gasta Edy Tavares, el Real Madrid colocó siete tapones en la primera mitad, tres, obra del pívot caboverdiano.

El Real Madrid sabía que debía mantener maniatado al cuadro turco, y la situación no cambió durante el tercer cuarto. Los blancos se divertían en pista y un alley oop entre Maledon y Trey Lyles situó en el electrónico un sorprendente 60-29 que no disimulaba el bochorno de Jasikevicius y sus jugadores. El tanteo de puntos no fue excesivamente alto, pero tras el 15-13 del periodo, los blancos entraron al último asalto con un cómodo 64-35.

Nada iba a cambiar en el último cuarto. Hacía minutos que ambos equipos ya habían firmado la 'paz', y tan solo quedaba que sonase la bocina final para saber de cuanto iba a ser la 'paliza' con la que Fenerbahçe iba a regresar a Estambul. Al final, +26 (84-58) para los blancos.