El Alavés fastidia la fiesta de un Espanyol que despertó tarde

La gran semana del 125 aniversario del Espanyol no pudo concluir con una alegría. Cinco días después de la gala de celebración en la Universitat de Barcelona, el cuadro perico sufrió un revés en Vitoria (2-1). El cuadro de Manolo González buscaba su tercera victoria consecutiva en la Liga, pero se estrelló ante un Alavés que fue mejor en la primera parte, sobre todo en un primer cuarto de hora horrible de los blanquiazules. Despertó tarde el Espanyol y el gol de Roberto resultó insuficiente en una segunda parte frenética que pudo acabar en empate, pero también en goleada vasca.

En Mendizorroza logró el conjunto catalán su primera victoria fuera de casa el pasado curso. Tuvieron que transcurrir 25 jornadas para celebrar ese triunfo gestado en una gran actuación de Joan García y sellado con el gol de Calero. Menos fortuna hubo este domingo en una cita que debía servir para afianzarse en la zona europea. Al final acabó siendo un tropiezo en un duelo extraño y repleto de alternativas.

Comienzó apático

Plantó Manolo el choque con dos novedades en el once: Antoniu Roca y Kike García entraron por Pickel y Roberto. El canterano se ubicó en la banda izquierda, dejando a Pere Milla en la mediapunta por detrás del 'obrero del gol', que se medía con su exequipo. Dolan volvió a ser suplente en un plan que se vino abajo demasiado pronto. Lejos de prolongar la buena imagen ofrecida en la última salida a Oviedo, el Espanyol tuvo un comienzo apático y desordenado que fue convenientemente castigado por su rival.

Manolo González, preocupado durante el partido ante el Alavés de este domingo. / AFP7 vía Europa Press

A los 5 minutos ya vencía el Alavés al aprovechar Denis Suárez un balón suelto en el área para batir a placer a Dmitrovic. El segundo equipo con menos gol de la Liga se dio un homenaje de juego y ocasiones en un primer cuarto de hora que pudo resultar letal para el cuadro perico. El acierto del meta serbio evitó males mayores en ocasiones de Lucas Boyé y Youssef. Se agigantó el exportero del Eibar para mantener a flote al cuadro catalán, que empezó a dar señales de vida con una internada de Jofre desbaratada por Jonny.

Segundo revolcón

Pere Milla y Expósito acariciaron el empate en un par de acercamientos que ya evidenciaban que se habían equilibrado las fuerzas a la media hora de un encuentro mucho más entretenido de lo previsto. El viento había cambiado de bando en un pulso alocado que deseaba aprovechar el Espanyol para poner las tablas. Le faltó también eficacia al cuadro perico y se llevó el segundo revolcón en el tramo final del primer tiempo tras una indecisión de Rubén Sánchez. Lucas Boyé recogió el regalo y puso el partido muy cuesta arriba para los pericos.

Roberto celebra su gol con Dolan. / RCDE

Cabrera pudo recortar distancias con un centro envenenado que se estrelló en el palo justo antes del descanso. Faltaba acierto y suerte en un Espanyol que necesitaba un golpe de timón. Manolo activó el plan B tras el descanso con la entrada de Dolan y Roberto en busca de mayor chispa y movilidad en el ataque. El punta cordobés tuvo pronto la primera ocasión tras un precioso pase de Romero, pero disparó fuera (m. 49) ante la desesperación de su técnico. No falló, sin embargo, en su siguiente aparición con un magnífico cabezazo tras un centro de Romero, siempre peligroso y exquisito por la izquierda.

Ida y vuelta

La lesión de Kike tras un choque con Tenaglia alteró el guion de Manolo, que apostó por Terrats. Apretó el Espanyol, sobre todo a balón parado, pero el Alavés defendió con bravura en un desenlace de ida y vuelta totalmente impredecible. Hubo de todo: ocasiones, simulaciones, postes y una roja a Boyé en el tiempo añadido que tampoco alteró el resultado final.