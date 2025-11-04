El Atlético le roba la 'pole position' al Real Madrid como centro de eventos del Gran Premio de España de Fórmula 1

El Atlético ha alcanzado acuerdo de colaboración de cinco años con IFEMA MADRID para ser el Local Event Supporter del Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España, que se celebrará en Madrid entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026. El Metropolitano le roba así la ‘pole position’ al Real Madrid como epicentro de la agenda del evento, acogiendo experiencias, hospitality y el concierto principal de la semana.

Gil Marín cierra el acuerdo

Muchas daban por hecho que la cercanía de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aportaría el protagonismo al club blanco. Ya que demás, el circuito pasará muy cerca de la Ciudad del Fútbol Real Madrid, situada en Valdebebas. Sin embargo, Miguel Ángel Gil Marín se ha movido con rapidez y ha cerrado el acuerdo que

El Riyadh Air Metropolitano actuará como centro de entretenimiento, activación y experiencias para los aficionados. Desde aquí se articularán experiencias exclusivas, zonas de recepción y servicios de traslado hacia el circuito urbano. Como parte del acuerdo, el Metropolitano contará con una zona de hospitality exclusiva dentro del circuito MADRING, ubicada en una de las áreas más premium del trazado. En este espacio se ofrecerá a los socios, colaboradores y clientes corporativos una experiencia única, en un entorno inspirado en nuestro estilo y en nuestra identidad rojiblanca, donde el deporte, la emoción y la hospitalidad se combinarán para vivir la Fórmula 1 desde una perspectiva diferente.

Este acuerdo confirma que el estadio del Atlético de Madrid "se ha convertido en un lugar de referencia en el circuito de grandes eventos internacionales, situándose en primera fila del calendario global, reafirmando su condición como referente de entretenimiento en Madrid". En los últimos meses se ha confirmado que el Metropolitano será sede de los grandes conciertos que se celebren en Madrid, albergará la final de la Liga de Naciones femenina y la final de Champions 2027, recibirá en sus instalaciones la pista Madrid On Ice, y ahora se convierte en Local Event Supporter del Gran Premio de España de la Fórmula Uno.