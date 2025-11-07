Un exvicepresidente del Barça niega ante el juez que autorizara comisiones por el fichaje de Malcom

Primeras declaraciones ante el juez por el proceso abierto contra el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y otros exdirectivos del club azulgrana por presunta administración desleal en el pago de honorarios a un abogado que pactó la conformidad en un juicio por delito fiscal por la contratación de Neymar, las comisiones pagadas por el fichaje de Malcom y una indemnización al Club Esportiu Laietà por unas supuestas molestias por las obras del Espai Barça. Los primeros en comparecer en el juzgado como imputados ha sido el exvicepresidente deportivo de la entidad Jordi Mestre Masdeu y el ex CEO Ignacio Mestre Juncosa. El primero de ellos ha declarado este viernes que no autorizó el pago de comisiones por el traspaso Malcom, el jugador francés procedente del Girondis, según fuentes conocedoras del interrogatorio.

La fiscalía presentó en su día una denuncia en la que acusa a Bartomeu de omitir "los deberes de diligencia y lealtad en la gestión de un patrimonio" del club "que le era ajeno, usurpando además una capacidad de decisión que correspondía a la Junta Directiva, a quien habría ocultado la realidad de los aspectos de las operaciones" investigadas. El presunto perjuicio ocasionado es de cuatro millones de euros, muy inferior a la cantidad global que se desprendía de la auditoría encargada por el actual presidente del club, Joan Laporta, que era de unos 30 millones. Las pesquisas se iniciaron en la fiscalía a raíz de esta auditoría o 'forensic'. Bartomeu y el resto de investigados, entre ellos el exconsejero delegado del club, Óscar Grau, (también imputado en el 'Barçagate') y al exjefe del gabinete jurídico Román Gómez Ponti.

El exvicepresidente deportivo del Barça, Jordi Mestre Masdeu, está siendo investigado por las comisiones pagadas por el fichaje de Malcom. En este sentido, el exdirectivo del club en la época de Bartomeu ha declarado ante el juez que el no autorizó el pago de comisiones a los intermediarios que hicieron posible el traspaso. Las fuentes consultadas han precisado que cuando se hizo pública la auditoría, en enero de 2022, pidió explicaciones al Barça a través de un burofax. Al cabo de un tiempo, el club le envió el contrato, pero él volvió a remitir otro burofax diciendo que él no lo había firmado, aunque en el documento figura una rúbrica suya, pero escaneada. Su interrogatorio ha durado alrededor de una hora.

Modificación del contrato

Los Mossos sostienen que se ha constatado una "modificación evidente" del contrato laboral entre el Barça y Malcom con posterioridad a su fichaje para que el importe pactado inicialmente de 10 millones de euros a pagar en tres años, acordado el 24 de julio de 2018, se sustituyese por el abono de 1,5 millones de euros y el pago de 8,4 millones a BFE por la intermediación en el traspaso del jugador brasileño. El primer acuerdo firmado por Malcolm suponía una retención del IRPF cercana al 50% pero con la modificación del concepto del contrato meses después no se ingresó tanto Hacienda por el traspaso. La junta de Laporta tuvo que hacer una "regularización fiscal preventiva" para evitar una multa.

Además, los Mossos señalan que existe un segundo acuerdo entre el Barça y BFE por una posible intermediación de jugadores del filial azulgrana o de las categorías inferiores, que se firmó en 2020 pero se predató con fecha de 2019. Según el informe 9 de las 12 facturas pagadas por el club no se corresponderían a "intermediaciones reales ni obedecerían a servicios efectivamente prestados, sino que podría tratarse de una facturación falsa por valor de 605.000 euros o, incluso, por el total de la facturación de este acuerdo marco: 740.000 euros", sin IVA. Los Mossos creen que esta facturación irregular sirvió para completar el pago de los 10 millones de euros netos a los intermediarios.

Por otra parte, también ha declarado en el juzgado como investigado Ignacio Mestre Juncosa, el exCEO del club, en relación el pago de 1,7 millones de euros del Barça al abogado José Ángel González Franco por llegar a un acuerdo en el proceso por delito fiscal por el fichaje de Neymar, que supuso un ahorro importante para el club. Este exdirectivo ha asegurado que había un acuerdo verbal y que posteriormente se hicieron los contratos, ya con la conformidad formalizada.