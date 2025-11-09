Tenis
ATP Finals | Carlos Alcaraz - Álex de Miñaur, en directo
El tenista de El Palmar abre fuego en Turín ante el australiano: primer paso hacia el trono del tenis mundial
Redacción
Carlos Alcaraz arranca su andadura en las ATP Finals frente al australiano Álex De Miñaur, en lo que será el primer capítulo de su asalto al título de 'Maestro' y al número uno del mundo de final de temporada. El de El Palmar llega a Turín con la ambición de coronar un 2025 histórico, en el que ya ha levantado Roland Garros y el US Open, y con el reto de añadir la guinda: su primera Copa de Maestros.
Alcaraz depende de sí mismo para acabar el año en lo más alto del ranking. Tres victorias le bastan, sin importar el rendimiento de su gran rival, Jannik Sinner. Si el español logra superar la fase de grupos con pleno de triunfos, el objetivo del número uno estaría asegurado antes incluso de la fase final.
No lo tendrá fácil. Inserto en el grupo Jimy Connors, Alcaraz se mide a De Miñaur, Taylor Fritz y Lorenzo Musetti, en un cuadro que se presenta como el más exigente del torneo. En el otro grupo, Bjorn Borg, Sinner parte como favorito ante Zverev, Shelton y Auger-Aliassime.
El primer obstáculo del murciano será un viejo conocido. Frente a De Miñaur, Alcaraz presenta un balance impecable de 4-0 en sus enfrentamientos previos: Barcelona 2022 y 2025, Queen’s 2023 y Rotterdam 2025. El australiano, sin embargo, llega con la confianza de una temporada sólida y la motivación de romper la racha ante un rival al que todavía no ha encontrado fisuras.
