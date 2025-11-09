Resultados y clasificación tras el Gran Premio de Brasil

El inglés Lando Norris (McLaren) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Sao Paulo(Brasil), el vigésimo primero del año; en el circuito de Interlagos, donde su principal rival por el título, su compañero australiano Oscar Piastri, fue quinto; y los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), decimotercero y decimocuarto, respectivamente.

Norris, de 25 años, firmó su undécima victoria en la F1 -la séptima del año- al ganar por delante del debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -tercero en la general-, que, tras salir desde el 'pit lane'y sufrir un pinchazo, firmó la gran remontada del día para acabar tercero una carrera que el otro hispanohablante, el argentino Franco Colapinto (Alpine) concluyó decimoquinto.

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

A falta de tres carreras y un sprint, Norris lidera ahora con 390 puntos -24 más que Piastri; y con 49 sobre Verstappen-, después de ganar una carrera que su compatriota George Russell (Mercedes) acabó cuarto.

Por detrás de Piastri cruzaron la meta el inglés Oli Bearman (Haas) y el neozelandés Liam Lawson (RB).

El debutante francés Isack Hadjar completó un gran fin de semana para RB al acabar octavo una prueba en la que el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) y el francés Pierre Gasly (Alpine) también puntuaron, al acabar noveno y décimo, respectivamente.

[Consulta la clasificación del Mundial de Fórmula 1]

La próxima carrera, el Gran Premio de Las Vegas (EEUU), la antepenúltima del Mundial, se disputará el próximo 23 de noviembre en el circuito urbano de la citada localidad del estado de Nevada.

Resultados del GP de Brasil

Lando Norris Andrea Antonelli Max Verstappen George Russell Oscar Piastri Oliver Bearman Liam Lawson Isack Hadjar Nico Hulkenberg Pierre Gasly

Clasificación tras el GP de Brasil