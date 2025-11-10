¿Qué es Apollo? ¿Qué pasa con Gil Marín y Cerezo?: preguntas y respuestas de la venta del Atlético de Madrid

El secreto a voces se convirtió en realidad. Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo han dado el paso definitivo al dar luz verde a la venta de un montante mayoritario del accionariado del Atlético de Madrid al fondo estadounidense Apollo Sports Capital. El gigante inversor de Wall Street, con sede en Nueva York, inicia con su entrada en el club una nueva etapa tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo tras más de tres décadas bajo los mandos de la familia Gil.

En 1992 el club se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva por imperativo de la Ley del Deporte de 1990. Entonces, el fallecido Jesús Gil se hizo con el control del Atlético en una operación en la que, en realidad, no llegó a abonar una sola peseta por las acciones que ahora ha vendido su hijo y que deja muchas preguntas, varias con respuesta y otras todavía sin ellas. Estas son algunas de las más importantes:

¿Qué han acordado Apollo y el Atlético?

A todos los efectos, Apollo pasará a ser el dueño del Atlético. Aunque el club no ha compartido en su anuncio la distribución definitiva de las acciones, todo parece indicar que el fondo adquiere el 55% del total, según ha informado 'Expansión'. Tampoco se sabe la cantidad que paga Apollo, aunque sí ha trascendido que han valorado todo el club, incluida su deuda, en unos 2.500 millones de euros.

¿Qué es Apollo Sport Capital?

Según indica el propio Atlético en su web, "Apollo es una compañía global de inversión en deporte filial de Apollo. ASC invierte en todo el sector deportivo y en eventos en vivo, principalmente a través de oportunidades de crédito y de inversión híbrida. El Atlético de Madrid será la inversión principal con una participación mayoritaria de ASC y no forma parte de una estrategia de multipropiedad de control de clubes". Otras inversiones recientes de Apollo Sports Capital son la adquisición de la propiedad de los torneos de tenis Mutua Madrid Open y Miami Open.

Archivo - Imagen general de la pista Manolo Santana en la Caja Mágica durante el Mutua Madrid Open 2025 / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

¿Ya está cerrada la operación?

Aunque se haya cerrado el acuerdo, la operación no se cerrará hasta 2026. En el comunicado, el club explica “la inversión de Apollo Sports Capital está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, incluidas las autorizaciones regulatorias”, algo para lo que se estima que harán falta entre tres y seis meses más.

¿Cómo queda el accionariado del club?

Al ser el principal accionista, Gil Marín, actual consejero delegado, será quien más acciones venda al fondo estadounidense. Pero el resto de grandes accionistas de la entidad (Cerezo, Ares Management y Quantum Pacific) también verán reducida su participación.

Hasta ahora se repartían de la siguiente forma: Atlético Holdco, poseedor del 70% del Atlético de Madrid y en el que estaban presentes Miguel Ángel Gil (51%), Enrique Cerezo (15,22%) y el fondo Ares (33,96%). Casi todo el resto, excluyendo accionistas minoritarios, lo tiene Quantum Pacific (28%), compañía del magnate israelí Idan Ofer.

¿Qué pasará con Gil Marín y Cerezo?

Ambos seguirán siendo accionistas minoritarios y mantendrán los puestos que ocupaban hasta ahora en el orginigrama. Miguel Ángel Gil Marín continuará como consejero delegado y de Enrique Cerezo como presidente, al menos a corto plazo

¿Los movimientos supondrán más fichajes?

A falta de más detalles, los nuevos accionistas tienen previsto aportar nuevo capital, incluyendo inversión adicional en los equipos del Atlético de Madrid . "La inversión de ASC reforzará la posición de nuestro club entre la élite del fútbol y apoyará nuestra ambición de ofrecer éxitos a largo plazo para nuestros millones de aficionados en todo el mundo. Como inversores a largo plazo, ASC y los actuales accionistas colaborarán con la dirección de Atlético de Madrid para reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad", destaca la entidad en su comunicado.

Julian Alvarez of Atletico de Madrid celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Real Madrid at Riyadh Air Metropolitano stadium on September 27, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 27/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Cómo afecta esto a las obras de la Ciudad del Deporte?

Según destaca el club, las nuevas infraestructuras son uno de los principales activos que han llevado a Apollo a sellar el acuerdo. Y es que el fondo anuncia inversión también en "importantes proyectos de infraestructura". Entre ellos se encuentra el desarrollo de la Ciudad del Deporte, un nuevo centro deportivo y de entretenimiento junto al Estadio Metropolitano. "El objetivo de este proyecto es convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio, la cultura y la actividad comunitaria. Gracias a la amplia experiencia de Apollo en el sector del deporte, los medios y el entretenimiento, ASC aspira a crear un centro urbano dinámico, transformador y multidisciplinar al servicio de los madrileños", destacan.