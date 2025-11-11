Sigue en directo la evolución de la borrasca 'Claudia' en Canarias
Tenis
ATP Finals | Carlos Alcaraz - Taylor Fritz, en directo
El tenista de El Palmar se enfrentará al estadounidense por un hueco en las semifinales de Turín
Redacción / agencias
Roma
El español Carlos Alcaraz se mide, en la segunda jornada de las Finales ATP de Turín, al estadounidense Taylor Fritz, que este lunes venció al italiano Lorenzo Musetti por 6-3 y 6-4.
Alcaraz jugará contra el finalista de la pasada edición, un Fritz que perdió ante el italiano Jannik Sinner. Será un duelo de ganadores en el grupo Jimmy Connors, pues el murciano ganó en su estreno al australiano Álex de Miñaur, con las semifinales como premio.
Es la primera vez en tres participaciones que el de El Palmar gana su primer partido de la fase de grupos.
