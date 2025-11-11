Yeremay sueña en grande: «Sería top jugar en el Madrid o en el Barça»

Premiado por la AFE como mejor jugador de la pasada campaña en LaLiga Hypermotion, Yeremay Hernández sigue subiendo peldaños en el mundo del fútbol. Está llevando en volandas al Deportivo de La Coruña a los puestos de ascenso de la tabla y en lo que va de curso ya suma 4 goles y 2 asistencias. Renovó este verano con el conjunto blanquiazul hasta 2030 y nunca ha dejado de presumir de su Isla ni de su barrio: El Polvorín.

Ayer, tras recoger el premio otorgado por la AFE, el grancanario destapó su deseo de poder jugar, en un futuro, en un grande de LaLiga como el Real Madrid o el FC Barcelona: «A mí me gusta España y nuestra Liga. Sería un sueño poder jugar algún día en el Madrid o Barça pero ahora el sueño que tengo es el Dépor», comentó.

El delantero formado en las inferiores de la UD Las Palmas se ve jugando con Lamine o Mbappé: «Sería la hostia eh, te la dan al pie y todas esas cosas», apuntó entre risas.

Por primera vez en el Gran Canaria

En el mes de enero, Yeremay visitará por primera vez el Estadio de Gran Canaria, donde se verá las caras con el equipo que le hizo creer. «Será algo muy bonito, volver a la Isla, jugar ante un club, del que fui de niño. Es un club al que le tengo mucho cariño», indicó hace unos meses en una entrevista para este periódico.