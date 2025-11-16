Si se juega un Mundial, España no falla: 13 participaciones seguidas y una más asegurada

Si se juega un Mundial masculino de fútbol, España no falla. La victoria del equipo de Luis de la Fuente frente a Georgia de este sábado prolonga, todavía de manera virtual (a expensas de que Turquía no le endose un 0-7 el martes en Sevilla) una racha que está en vigor desde hace más de medio siglo. Con la del verano que viene en EEUU, Canadá y México serán 13 ediciones consecutivas de presencia española en la Copa del Mundo.

Y como quiera que el siguiente Mundial, el de 2030, se jugará en casa, España ya tiene garantizadas 14 presencias seguidas en el torneo más importante del mundo. Solo tres selecciones en el mundo pueden presumir de una racha en vigor superior a la española.

Luis de la Fuente, en el Georgia-España. / Tamuna Kulumbegashvili / AP

La última ausencia: Alemania 74

España no falla a un Mundial desde Alemania 1974. Y se da la circunstancia de que, con las reglas de desempate actuales, la selección sí habría estado presente en esa cita. Finalizó la fase clasificatoria empatada a seis puntos con Yugoslavia e idéntica diferencia de goles. España había marcado uno más, pero esa regla no estaba en vigor entonces y se tuvo que jugar un partido de desempate en terreno neutral.

En Frankfurt, un gol de Katalinski clasificó a los yugoslavos y dejó fuera a España por segunda edición consecutiva. Cuatro años antes, la selección había quedado tercera en la fase de clasificación, por detrás de la clasificada Bélgica y de la propia Yugoslavia.

Desde entonces, España siempre ha superado la fase de clasificación (no la tuvo que jugar para la edición de 1982, de la que fue anfitriona), en todos los casos de manera directa salvo en el Mundial 2006. Entonces, la selección de Luis Aragonés quedó por detrás de Serbia y Montenegro y tuvo que jugar una repesca contra Eslovaquia, que superó cómodamente: 5-1 en el Calderón y 1-1 en Bratislava.

El España-Eslovaquia de 2005, única repesca mundialista que ha tenido que jugar la selección en más de 50 años. / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Brasil, Alemania y Argentina

El listado de Mundiales seguidos lo encabeza Brasil, respuesta a la pregunta de Trivial de qué selección ha estado presentes en todos los Mundiales de la historia. La pentacampeona, en efecto, ha participado en las 22 ediciones celebradas hasta ahora y, por descontado, también estará en el del año que viene.

La siguiente en la lista es Alemania, que en el histórico del fútbol arrastra los resultados de Alemania Occidental. Suma 18 presencias seguidas sin fallo, a expensas aún de clasificarse para la cita del próximo verano. Y su última ausencia, en Brasil 1950, no fue por lograr la clasificación, sino por sanciones derivadas de su participación en la Segunda Guerra Mundial.

La tercera selección que supera, hoy, el récord de España es Argentina. La vigente campeona del mundo no falla desde México 1970, sumando desde entonces 13 participaciones seguidas, que serán 14 después de la cita de EEUU, México y Canadá, en la que Messi y compañía defenderán el título logrado hace ahora tres años en Qatar.

Brasil ha estado presente en todos los Mundiales de la historia. / ANDY RAIN / EFE

Por delante de Francia e Inglaterra

Todas las demás campeonas están por debajo de España en el ranking. Siempre sin contar el Mundial 2026, Francia e Inglaterra llevan siete ediciones consecutivas (ambas fallaron de cara a EEUU 1994), Uruguay suma cuatro (no estuvo en Alemania 2006) e Italia lleva dos torneos consecutivos sin conseguir la clasificación... y, salvo milagro, jugará la repesca esta vez para evitar una tercera ausencia seguida. La 'azzurra', eso sí, enlazó 14 ediciones seguidas entre Chile 1962 y Brasil 2014.

Entre aquellas selecciones sin estrella en el pecho, destacan los diez Mundiales seguidos de Corea del Sur (faltó en España 1982), las ocho de México (tras perderse Italia 1990), las siete de Japón (no estuvo en EEUU 1994) y las seis de Portugal (Francia 1998 fue el último de sus tres Mundiales seguidos sin participar).