COPA DAVIS
Zverev impone su ley y el dobles volverá a decidir
El número uno alemán superó a Munar en dos 'tie breaks' para igualar la serie
Los dobles volverán a decidir la suerte de España en esta Copa Davis después de la victoria de Alexander Zverev ante Jaume Munar (7-6 (2) y 7-6 (5)) que iguala la serie de semifinales.
Tras la gran victoria de Carreño en el primer turno, será el partido de dobles quien decida, como ya sucediera tanto en los cuartos de final de España contra la República Checa y de Alemania contra argentina.
Estuvo cerca Munar de sorprender a Zverev, que necesitó de dos 'tie breaks' para derrumbar la resistencia del número uno español, que volvió a demostrar su gran estado de forma en un partido en el que compitió de tú a tú al número 3 del ranking mundial.
Solo la solidez de Zverev en los momentos importantes y algunos errores en puntos clave del español, acabaron por decantar la balanza final.
Turno para Marcel Granollers y Pedro Martínez, que como ya hicieran el jueves, buscaran dar el pase a España. Enfrente, toda una pareja especialista como Kraweitz y Puetz.
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?
- Podcast | Tarek Nasser, el discreto empresario de éxito que no para de abrir supermercados en Canarias
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los canarios en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa
- La exconcejala Inmaculada Medina no se abstuvo en la firma de facturas pese a la 'amistad' con Felipe Guerra
- Horario y cómo ver hoy el partido de la UD Las Palmas contra el Albacete Balompié de esta jornada
- Los rostros detrás de la historia que se repite en El Burrero: los afectados por el deslinde de Costas
- Así será la ruta de pinchos y tapas que llenará de sabor este municipio de Gran Canaria: apunta las fechas