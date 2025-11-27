Tras más de un año
La Euroliga de baloncesto permite volver a jugar en Israel
El 9 de diciembre se jugará la EuroCup en Jerusalén, y el 11 de diciembre, la Euroliga en Tel Aviv.
Europa Press
Euroleague Basketball ha confirmado este jueves la reanudación de sus competiciones en Israel, con el regreso de la EuroCup el 9 de diciembre y el de la Euroliga el día 11, después de más de un año sin partidos en el país y tras evaluar sobre el terreno las condiciones de seguridad y el plan de retorno.
En la reunión mantenida por los clubes miembros de Euroleague Commercial Assets (ECA), estos recibieron un informe exhaustivo de la visita oficial de la semana pasada a Israel, que incluyó inspecciones presenciales de la situación actual y de las medidas de protección previstas, además de encuentros formales con organismos gubernamentales.
También se repasaron las últimas conversaciones con autoridades locales e internacionales, equipos visitantes y organizaciones implicadas, como las asociaciones de jugadores, entrenadores y árbitros; EuroLeague Players' Association (ELPA), EuroLeague Head Coaches Board (EHCB) y Union of Euroleague Basketball Officials (UEBO), respectivamente.
Plan de retorno
Tras la deliberación, Euroleague Basketball decidió activar el plan de retorno a partir de la Jornada 10 de la EuroCup y la Jornada 15 de la Euroliga. El primer partido en suelo israelí desde octubre de 2023 será el 9 de diciembre, con el Hapoel Midtown Jerusalem recibiendo al Veolia Towers Hamburg.
En Euroliga, el Maccabi Rapyd Tel Aviv volverá a jugar en casa el 11 de diciembre ante LDLC ASVEL Villeurbanne, y el Hapoel IBI Tel Aviv debutará como local el 16 de diciembre frente al Estrella Roja de Belgrado.
La Euroliga subrayó que seguirá monitorizando la evolución de la situación y en coordinación permanente con autoridades y equipos para garantizar la seguridad de todos los involucrados. El plan de retorno establece plena cooperación con las recomendaciones y restricciones que emitan los gobiernos nacionales respecto a los desplazamientos de sus clubes a Israel.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llega la lluvia a Canarias: la Aemet avisa de más nubes y descenso térmico este miércoles
- Jorge Rey anuncia que la lluvia no cesará en Canarias y se aproxima un nuevo frente: 'Llega una borrasca de la península y otra del Atlántico
- Los sicarios mataron a ‘El Conejero’ por error al confundirlo con otro hombre
- La mejor churrería de Canarias está en esta ciudad de Gran Canaria: abierta desde 1959
- Sopa, menús baratos de calidad y bocatas 'petan' un restaurante del polígono hasta los sábados
- Un crimen en dos segundos: el sicario que asesinó de cinco tiros a Josué, ‘El Conejero’, lo remató en el suelo
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Canarias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- El médico de Telde detenido hace un mes violó a pacientes, algunas menores