Las Guerreras se pegan un tiro en el pie... y los cuartos ya son una quimera

España no entendió el ataque sin portera de Islas Feroe y cayó por 25-27 en una derrota que complica muchísimo su existencia en el Mundial, hasta el punto de que deberá derrotar el domingo a Montenegro para evitar pasar sin puntos a la segunda ronda, lo que supondría despedirse de los cuartos. Cuando más lo necesitaban, les falló la defensa.

Este Territorio Autónomo del Reino de Dinamarca había debutado como mundialista con buena imagen, pese a caer por 32-27 contra Montenegro. Dos jugadores habían brillado por encima del resto, la capitana Pernille Brandenborg y la rapidísima Jana Mittún, hermana mayor del genio Oli Mittun (GOG) y prima de Elias Ellefsen á Skipagøtu (Kiel).

Las españolas, que se dieron un festín frente a la débil Paraguay (26-17), empezaron muy activas en defensa con Kaba Gassama y Lisa Tchatpchet al mando de las operaciones. En ataque mandaba una Danila So Delgado que ya tiene todos los galones, aunque las feroeses mantenían las tablas (4-4, min. 8:35).

España interpretó bien el ataque siete contra seis que empezó a plantear el danés Claus Mogensen y se marchó por tres goles en la única 'diana' de Paula Arcos en la primera parte para completar un parcial de 0-4 y establecer el 7-4 (min. 11:56). Sin embargo, entre Brandenborg y Mittun acercaron a las suyas a un solo tanto (9-8. min. 24:30).

Las 'Guerreras', que habían fallado dos lanzamientos de siete metros, frenaron la remontada de Islas Feroe con un paradón de Lucía Prades a disparo de Liv Poulsen y mandaron en los cinco minutos finales del primer acto con ataques rápidos y una gran recuperación final que permitió 'estrenarse' a la catalana Kaba Gassama (14-11).

Las siete paradas de Prades se veían anuladas por las ocho pérdidas españolas y el ataque sin portero nórdico funcionaba hasta el punto de que el sexto gol sin fallo de Brandeborg estableció el empate a los seis minutos de la reanudación (15-15). Y la cosa empeoró aún más con el gol de Zachariasen para el 15-16 tras un doloroso 1-5.

Los árbitros no ayudaban en sendas faltas no señaladas en los lanzamientos fallados de Paula Arcos y de Danila So. El equipo regresó desde la defensa y se topó con una Rakul Wardum que llevaba tantas paradas en 11 minutos (cinco) como en los 30 primeros. El caso es que a 18 minutos del final había tablas en el Trier Arena (18-18).

Lo siguiente fue otra muestra de la irregularidad de un equipo en plena construcción que se complicó mucho su historia en el Mundial. De ganar por 24-22 a verse 25-26 abajo a 52 segundos del final con tiempo muerto de Ambros Martín y ataque español. Perder suponía estar obligadas a derrotar a Montenegro para no caer eliminadas.

La decimocuarta parada de Wardum ante Gassama para irse a 14 (nueve tras el descanso) supuso el principio del final y Mittún sentenció por un carril central por el que las Guerreras hicieron aguas en la segunda parte. Un 25-27 que deja los ánimos muy fríos de cara al duelo del domingo contra Montenegro, el rival más duro del grupo.