Christian Costoya, el niño piloto español que ficha por McLaren
Hará su debut al volante de un monoplaza el próximo enero en el Campeonato de Oriente Medio de F4 2026
Ángel Graña
Christian Costoya ya se viste de papaya y se une al programa de desarrollo de conductores de McLaren.
Como adelantó Faro de Vigo, el campeón europeo de Karting de la FIA 2025 da el siguiente gran salto en su carrera al formar parte del programa júnior de la escudería británica. Como primer paso en su proceso de desarrollo, el piloto español de 15 años hará su debut al volante de un monoplaza en el Campeonato de Oriente Medio de F4 2026 en el circuito de Yas Marina del 16 al 18 de enero.
El piloto gallego asegura sentirse "muy emocionado de incorporarme al Programa de Pilotos de McLaren e introducirme en su plataforma de talento. Es muy bonito recibir el apoyo de este equipo y entrar en un entorno que es conocido por desarrollar grandes pilotos. Gracias al equipo McLaren por esta gran oportunidad".
A sus 15 años, Costoya ha sido el mejor piloto del mundo de 2025, según el ranking de la FIA. Y ya venía de proclamarse subcampeón del mundo en 2023 y de Europa en 2024. En este 2025 se hizo con el título del campeonato continental y también triunfó en la WSK Euro Series.
- Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria donde se instalará el punto de acopio de trastos y escombros en diciembre
- Roban medio centenar de flores de pascua en el primer fin de semana de la Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
- Lola Lolita denuncia acoso al aterrizar en Gran Canaria: “Esto no es gracioso, es asqueroso”
- Los funcionarios canarios no tienen garantizada la subida salarial este año
- Una menor de cuatro años es trasladada muy grave tras ahogarse en Lago Taurito, al sur de Gran Canaria
- El ojeador de fútbol detenido por pederastia entrenó a cientos de menores en Gran Canaria
- No es agradable vivir de ocupa', cuenta la mujer que reside con sus tres hijos en la casa de Guanarteme que van a expropiar
- El pronóstico de la Aemet para el lunes en Canarias: la clave está en el fuerte viento alisio y las lluvias