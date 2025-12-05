Sorteo del Mundial
La FIFA se entrega a Trump dándole el Premio a la Paz
Infantino alega que el mandatario "ama el fútbol" y "se compromete con la paz y la unidad en el mundo"
Entre la emocionante interpretación de Nessun Dorma a cargo de Andrea Bocelli y la aparición del trofeo en el escenario entre las manos enguantadas de Lionel Scaloni, el seleccionador argentino del vigente campeón, la ceremonia del sorteo registró el paréntesis político que se esperaba con el homenaje de la FIFA a Donald Trump. Una genuflexión en toda regla por la concesión del primer Premio de la Paz al máximo mandatario de Estados Unidos, el anfitrión del certamen, parcial y desigualmente compartido con Canadá y México.
Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, hizo una alabanza de Trump con los dos principales méritos acreditados para merecerse el galardón. Por ser de aquellas personas "que aman el fútbol" y que "se comprometen con la paz y la unidad en el mundo". "Es lo que queremos de un líder que se preocupa por su pueblo, queremos vivir en un mundo seguro, en paz, unido", amplió Infantino, entregado al dirigente estadounidense y a quien ha visitado varias veces en la Casa Blanca.
Trump dijo haber recibido "uno de los mayores honores de mi vida", y repartió agradecimientos a Infantino, su esposa Melania y a todos aquellos que "han conseguido que el mundo sea un lugar más seguro". "Hace un año no éramos el mismo país que somos ahora gracias a mi liderazgo", presumió.
Los presidentes de los países co-anfitriones tuvieron una mínima participación al aparecer en el escenario para el simulacro de la extracción de las bolas que iban a emparejar a los 48 países. Mark Carney, el primer ministro canadiense, sacó la de su país y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo lo mismo. También Trump.
