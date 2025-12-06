Verstappen desafía hasta el final a los McLaren y logra la pole en Abu Dhabi

La clasificación más trascendental de la temporada para los tres pilotos que llegan al final del curso con posibilidades matemáticas de ser campeones se ha decantado en favor Max Verstappen, que este domingo (DAZN, 14:00 horas) saldrá desde la pole position en el Gran Premio de Abu Dhabi.

El neerlandés, que está a 12 puntos del líder del Mundial Lando Norris, lo tiene muy difícil para conquistar su quinto título, pero hoy ha vuelto demostrar que está dispuesto a pelear hasta el final. Ha arriesgado en Q2 con goma usada para afrontar con ventaja la última ronda y ha aprovechado su estrategia para batir a los dos McLaren de Norris y Piastri, que le escoltarán en la salida.

A Norris le basta con subir al podio mañana para asegurarse el campeonato, pero con Max en racha, todo es posible. Y aunque el pulso a tres bandas por el título acapara la atención, también Fernando Alonso merece mención especial. El asturiano ha repetido Q3 y se ha asegurado un valioso sexto puesto en parrilla. Sainz partirá 12º.

Q1: El drama de Hamilton

La acción ha arrancado con temperaturas notablemente más frías (29º en el asfalto) que en la sesión previa, de Libres 3, que ha dejado a George Russell como el más rápido con Mercedes. Hamilton ha podido salir a pista sin problemas, después de dar trabajo extra a Ferrari después de su aparatoso accidente vespertino.

Verstappen ha marcado la primera referencia con blandos (1.23.325) y Alonso se ha colocado segundo para empezar, a 92 milésimas del Red Bull.

Russell (1.23.247) Bearman y Piastri han superado el cromo de Max, los cuatro separados por milésimas, seguidos de Hamilton, Alonso y el líder Norris a una décima, en una tanda extremadamente igualada, replicando lo visto en los últimos ensayos libres, con diferencias mínimas entre los favoritos.

Piastri (1.22.605) ha escalado a la primera plaza por primera vez este fin de semana, con Verstappen a 0.272 y el líder del Mundial Lando Norris , sexto a medio segundo. Alonso (4º) y Sainz (7º) han superado con solvencia una primera ronda carísima. Hamilton ha caído eliminado en Q1 por tercera vez consecutiva, junto a Ocon, Hulkenberg y los Alpine.

Q2: Verstappen, valiente y Alonso, a Q3

El segundo acto de la intensa clasificación ha empezado con Verstappen ya en modo ‘letal’, pese a completar su vuelta lanzada aún con neumáticos usados (1.22.912).

La rápida progresión de la pista ha permitido mejorar a los quince ‘supervivientes’. Sainz, con goma nueva se ha acercado a Max y Russell ha vuelto a batir al de Red Bull para comandar la clasificación (1.22.730).

Verstappen ha seguido mejorando y le han faltado solo 22 milésimas para superar al Mercedes. Tras ellos, los McLaren y Alonso cerrando un ajustadísimo top cinco antes de pasar por garajes para abordar el final de esta segunda ronda.

Nadie, salvo Verstappen, se ha reservado e incluso los McLaren han vuelto a pista con neumáticos nuevos. El actual campeón ha preferido quedarse en el box y ahorrarse un juego de blandos para Q3 en una valiente decisión que le ha salido bien.

Alonso, cuarto en su última vuelta, ha salvado el escollo para acceder una vez más a la Q3 con Aston Martin, mientras que su compañero Stroll se ha quedado fuera de la lucha, al igual que Bearman, Sainz, Lawson y Antonelli. Carlos , que la pasada semana en Qatar celebró su segundo podio con Williams y hace un año fue segundo en su última carrera con Ferrari, partirá duodécimo este domingo en parrilla.

Q3: La pole, para Max

La definitiva batalla por la última pole position de la temporada, totalmente imprevisible, se ha desarrollado a ritmo de vértigo, con mejora de la pista y máxima tensión en boxes. En McLaren veían con preocupación la ventaja de Verstappen, con un juego adicional de neumáticos después de su arriesgada táctica en Q2 y dos oportunidades para desmarcarse de Norris y Piastri.

Max lo ha dado todo ya en su primer intento: Ha firmado el mejor crono en el primer sector, ha ampliado distancias en el segundo y ha cerrado la vuelta con un tiempo intimidante (1.22.295). Piastri, segundo a tres décimas, también ha superado provisionalmente a Norris, con Leclerc y Russell entre los cinco mejores y Alonso, séptimo con goma usada.

Quedaba un último asalto que podía decidir medio mundial y ya con los McLaren en igualdad de condiciones con Max, todos con neumáticos nuevos. Verstappen ha vuelto a marcar de color púrpura el primer sector. También el segundo. Y ha asestado su golpe final para hacerse con su octava pole del año (1.22.207). Piastri no ha podido batirle. Tampoco Norris, que mañana saldrá segundo.

El Mundial tiene color 'papaya', pero Verstappen, que ha dejado a dos décimas a los dos McLaren, está dispuesto a plantarles cara hasta el final.